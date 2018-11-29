Инцидент в Керченском проливе: Киев обратился в трибунал ООН, а у Трампа возник вопрос(126)
МИД Украины проинформировал Международный трибунал ООН об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте ведомства.
МИД Украины проинформировал Международный трибунал ООН об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Украина обратила внимание на продолжающуюся практику дискриминационного преследования украинских и иностранных судов, которые планируют пройти через Керченский пролив в Мариуполь, Бердянск и другие украинские порты", — говорится в сообщении.
В МИД Украины заявили, что задержание украинских судов в Керченском проливе "свидетельствует о "сознательной и целенаправленной эскалации со стороны России".
Между тем президент США Дональд Трамп поинтересовался, предупреждала ли Украина Россию перед тем, как украинские корабли нарушили российскую границу, пишет New York Post.
Трамп предположил, что у украинских кораблей есть система для подобных ситуаций, сообщает Gazeta.ru. "Был вопрос — было ли предупреждение? Они дали им знать, что они проходят?", — спросил он.
Между тем президент Украины Петр Порошенко в ходе в интервью NBC News обратился к Дональду Трампу с просьбой лично передать послание Владимиру Путину. "Пожалуйста, уходите из Украины, господин Путин", — заявил Порошенко.
Порошенко указал, что украинская армия готова защищать свою страну, однако Киев рассчитывает на то, что США выполнят свои обещания о поддержке Украины в противостоянии с Россией. "Я рассчитываю на Соединенные Штаты. Я рассчитываю на народ Соединенных Штатов… Россияне заплатят огромную цену, если нападут на нас", — сказал он.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп пригрозил отказаться от запланированной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "большой двадцатки" (G20), который пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря. Президент США объяснил свою позицию обострением отношений Москвы и Киева после инцидента в Керченском проливе. Он добавил, что ожидает отчет об инциденте от своего советника по национальной безопасности, после чего примет решение.
ВМС Украины 25 ноября сообщили о захвате российским спецназом двух украинских катеров и буксира на подходе к Керченскому проливу и ранении украинских военных. По версии ФСБ России, корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые следовали из Одессы в Мариуполь, задержаны, так как "пересекли государственную границу РФ" и "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря" России.
Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 25 января 2019 года всех 24 украинских моряков и сотрудников СБУ с трех кораблей. Это командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, бронекатера "Бердянск" Роман Мокряк, и бронекатера "Никополь" Богдан Небылица, сотрудник СБУ Андрей Драч.
Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина заявила журналистам, что украинские чиновники и общественники не взаимодействуют с российскими коллегами для оказания помощи арестованным согражданам, опасаясь обвинений в государственной измене, сообщает Newsru.com.
Омбудсмен заявила, что не получала жалоб от арестованных украинских граждан и их родственников. Также она назвала фейком сообщения о том, что якобы у арестованных не было адвокатов, к ним применялись пытки, а пострадавшие при задержании находятся в очень тяжелом состоянии.
Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее в Керченском проливе провокацией киевских властей в преддверии президентских выборов на Украине.
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