Инцидент в центре Лондона: две станции метро эвакуированы

Лондонская полиция реагирует на инцидент на станции Оксфорд-серкус в центре британской столицы. Сама станция закрыта, проходит эвакуация.

Служба столичной полиции (Metropolitan Police Service) сообщила в "Твиттере", что ее сотрудники находятся на месте событий. Они рекомендуют всем, кто находится на Оксфорд стрит, зайти в здания и по возможности избегать этого района.

Как заявлет ведомство, полицейские получили большое количество сообщений о стрельбе на станции метро и прилегающей к ней улице.

"Полиция реагирует на этот инцидент так, как если бы он был связан с терроризмом. На месте находятся вооруженные сотрудники полиции", — добавили в полиции Лондона.

Транспортная полиция сообщила, что располагает информацией о женщине, которая получила незначительные травмы во время эвакуации со станции. Информацией о других пострадавших ведомство не располагает.

Британская транспортная полиция сообщила, что сообщения об "инциденте" на Оксфорд-серкус начали поступать около 16:37 по местному времени (19:37 по Москве).

По словам корреспондента Русской службы Би-би-си, находящегося на месте событий, полицейское оцепление начинается на перекрестке Риджент-стрит и Маргарет-стрит. Над местом происшествия видны два вертолета. К району прибыли полицейский спецназ, машины скорой помощи.

"Люди стоят и наблюдают, в какой-то момент был приступ паники, когда люди начали бежать", — добавляет наш корреспондент. Пострадавших на месте событий не видно.

Помимо Оксфорд-серкус закрыта близлежащая станция Бонд-стрит.

Съемка с вертолета свидетельствует о том, что к настоящему моменту на Оксфорд-стрит не осталось гражданских лиц

Очевидцы происходящего выкладывают в соцсети видеозаписи, на которых видны бегущие в панике люди и большое число полицейских, а также слышны крики.

Один из очевидцев в разговоре с Рейтер отметил, что в момент случившегося на Оксфорд-стрит было большое количество людей, которые пришли в магазины на распродажи в "Черную пятницу".

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