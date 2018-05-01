01.05.2018, 20:35

Инцидент над Балтийским морем: российский истребитель приблизился к американскому самолету

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Инцидент над Балтийским морем: российский истребитель приблизился к американскому самолету
AFP

1 мая утром российский истребитель в воздушном пространстве над Балтийским морем на небольшом расстоянии пролетел мимо военного американского разведывательного самолета, информирует Fox News.

Сообщается, что российский Су-27 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем выполнил "безопасный", но "непрофессиональный" маневр рядом с американским самолетом P-8.

Российский истребитель пролетел в 6 м от американского военного самолета, однако американские летчики сказали, что не ощутили ни угрозы, ни опасности.

Это первый подобный инцидент с участием американского и российского самолетов с января 2018 года (в январе российский истребитель над Балтийским морем приблизился к американскому самолету-разведчику EP-3).

Представитель ВВС США в Европе лейтенант Зах Харрелл не захотел комментировать этот инцидент, сказав, что "самолеты и корабли ВМС США регулярно общаются с военными единицами других стран".

Представители ВМС США повторили, что контакт российского истребителя был небезопасным и непрофессиональным. После этого инцидента Госдеп США распространил заявление, в котором обвинил россиян "в грубом нарушении действующих соглашений и норм международного права", пишет CNN.

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