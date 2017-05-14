Инаугурация в Париже: Макрон получил код от "ядерного чемоданчика"

В Елисейском дворце в Париже проходит инаугурация нового президента Франции Эммануэля Макрона. Уходящий лидер Франсуа Олланд встретил своего преемника на красной ковровой дорожке на ступенях дворца.

До начала церемонии Макрон и Олланд провели закрытое совещание, длившееся примерно полчаса. По некоторым сообщениям, Олланд, в частности, передал новому лидеру код от так называемого "ядерного чемоданчика".

Церемония инаугурации включает в себя передачу новому главе государства атрибутики, символизирующей власть, передачу государственных тайн, принятие присяги и речь виновника торжества уже в роли президента.

По традиции, президент Франции является Великим магистром Ордена почетного легиона, в связи с чем Эммануэлю Макрону на время его полномочий вручен Орден почетного легиона, принадлежавший еще Наполеону I.

"Франция находится на пороге великого возрождения. Мы живём во времена, которые определят судьбу Франции на десятилетия вперёд. Именно нам предстоит определять мир, в котором будут жить следующие поколения", — сказал собравшимся во дворце новый президент. Среди гостей на церемонии присутствует и новая первая леди Франции Бриджит Макрон.

Макрон также является убежденным сторонником усиления и реформирования Евросоюза: "ЕС должен стать более демократичным, он и есть гарантия нашего суверенитета".

Пресс-секретарь Макрона Лоранс Аим сообщила в своем "Твиттере", что для инаугурации ее патрон выбрал костюм фирмы Jonas & Cie за 450 евро.

Дань традициям

Церемония инаугурации продолжится в Елисейских садах, где восьмой президент Пятой республики услышит 21 пушечный залп с противоположного берега Сены.

Затем новый президент, по традиции, проследует по Елисейским полям к Триумфальной арке, где возложит цветы к мемориалу неизвестного солдата.

После чего он отправится в парижскую ратушу, где его примет мэр Парижа Анн Идальго.

"Что касается меня, уже этим вечером я буду работать", — написал Марон в "Твиттере".

Рекорд молодости

В понедельник новый президент также совершит свой первый официальный визит в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Эммануэль Макрон победил по итогам второго тура президентских выборов, который состоялся 7 мая. 10 мая глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус официально объявил Макрона победителем.

Согласно окончательным данным, он получил 66,1% голосов, в то время как его соперница по второму туру Марин Ле Пен — 33,9%.

Макрон родился в 1977 году в городе Амьен на севере Франции в семье медиков. Он стал самым молодым президентом в истории Франции.

Макрон также является первым с 1958 года президентом, не представляющим ни одну из двух основных политических партий Франции.