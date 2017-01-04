Проигравшая Дональду Трампу на президентских выборах в США Хиллари Клинтон будет присутствовать на церемонии инагуруации нового главы государства. Придет на церемонию и ее супруг, экс-президент США Билл Клинтон.



Будут присутствовать на церемонии 20 января и Джордж Буш-младший с женой Лорой, ранее открыто заявлявшие о несогласии с политической программой избранного президента, но сейчас изъявившие желание стать свидетелями "мирной передачи власти".

Манхэттенский магнат будет приведен к присяге в качестве 45-го президента США на Капитолийском холме 20 января.

Джордж Буш-старший — 92-летний 41-й президент США — пропустит церемонию по состоянию здоровья, он станет единственным из ныне живущих американских президентов, который не будет присутствовать на инаугурации Трампа.

Церемония инаугурации считается символом мирной передачи власти.

Дональд Трамп одержал победу над Хиллари Клинтон на президентских выборах в ноябре. В ходе предвыборной кампании он резко критиковал Буша-младшего за войну в Ираке и теракт 11 сентября 2001 года.

До вторника Джимми Картер был единственным экс-президентом, который сказал, что будет присутствовать на 58-й инаугурации.

Несмотря на то что Хиллари Клинтон набрала почти на 3 миллиона голосов больше, чем ее соперник, Дональд Трамп опередил ее при подсчете голосов выборщиков: он получил 304 голоса — против 227 у Клинтон.

В ходе предвыборной кампании Трамп высмеивал заявления Джорджа Буша о том, что он обеспечил безопасность американцев, напоминая избирателям, что теракты 11 сентября 2001 года случились при его правлении.

Вновь избранный президент США также обвинил Буша-младшего во лжи о существовании оружия массового поражения в Ираке.

"Они [власти США] врали. Они говорили, что там есть оружие массового уничтожения, но его там не было, и они это знали", — говорил Трамп.

Нападкам Трампа подвергся еще один член клана Бушей — бывший губернатор штата Флорида Джеб Буш, также бывший претендентом на президентский пост от республиканской партии. Кампании Джеба Буша во время праймериз, по утверждению Трампа, не хватило энергии.

Позже, на завершающем этапе выборов досталось от Трампа и Хиллари Клинтон, которую он заклеймил как "врунью мирового класса".