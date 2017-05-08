08.05.2017, 18:00

Инаугурация нового президента Франции состоится 14 мая

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bbcrussian.com
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Emmanuel Macron
Emmanuel MacronFoto: Stringer, AFP

Эммануэль Макрон принесет присягу в качестве президента Франции в следующее воскресенье, 14 мая, сообщил нынешний президент страны Франсуа Олланд.


Заявление было сделано в ходе мероприятий в Париже, посвященных 72-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе.


Накануне во Франции состоялся второй тур выборов. Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон победил, получив 66,06% голосов. Другой кандидат — глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9%.


При этом, как отмечает МВД страны, рекордно высоким было количество пустых или испорченных бюллетеней. Высоким оказалось и количество французов, не проголосовавших ни за одного из кандидатов — таких было 25,38%.

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