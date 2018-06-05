Имущество ”Газпрома” арестовано из-за Украины

Суд арестовал голландские активы ”Газпрома” для выплаты 2,6 миллиарда долларов украинскому ”Нафтогазу” по иску Стокгольмского арбитража. Об этом во вторник, 5 июня, сообщил ”Нафтогаз”.

”Нафтогаз Украины” на прошлой неделе подал ходатайства об аресте долей ”Газпрома” в дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний, отмечается в сообщении.

Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний ”Газпрома” в стране ”отказались сотрудничать с судебными исполнителями”. ”Однако все это никак не повлияет на арест”, — говорится в сообщении ”Нафтогаза”.

Швейцарские судебные исполнители проводят действия, чтобы заморозить доли ”Газпрома” в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, отмечает украинская компания.