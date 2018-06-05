05.06.2018, 10:41

Имущество ”Газпрома” арестовано из-за Украины

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Lenta.ru
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Gazprom
GazpromFoto: Scanpix, Sputnik

Суд арестовал голландские активы ”Газпрома” для выплаты 2,6 миллиарда долларов украинскому ”Нафтогазу” по иску Стокгольмского арбитража. Об этом во вторник, 5 июня, сообщил ”Нафтогаз”.

Нафтогаз Украины” на прошлой неделе подал ходатайства об аресте долей ”Газпрома” в дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний, отмечается в сообщении.

Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний ”Газпрома” в стране ”отказались сотрудничать с судебными исполнителями”. ”Однако все это никак не повлияет на арест”, — говорится в сообщении ”Нафтогаза”.

Швейцарские судебные исполнители проводят действия, чтобы заморозить доли ”Газпрома” в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, отмечает украинская компания.

”Нафтогаз” начал процедуру запроса об аресте активов российской компании в свою пользу в рамках решения Стокгольмского арбитража 30 мая. Российская сторона не признает решения международного арбитра, подозревает в предвзятом решении и намерена оспорить вердикт арбитража. Сумма задолженности российской компании перед украинской, согласно решению международного суда, составляет 2,56 миллиарда долларов.

В Амстердаме находится офис Gazprom International. Компания участвует в работе международных проектов ”Газпрома” по всему миру. В Нидерландах находится и другая структура ”Газпрома” — Gazprom Energy.

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