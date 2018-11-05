05.11.2018, 16:01

Илон Маск опубликовал ВИДЕО из подземного тоннеля под Лос-Анджелесом

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NEWSru.com
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Tesla juhatuse esimees Elon Musk.
Tesla juhatuse esimees Elon Musk. Foto: Scanpix, REUTERS

Генеральный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter видео из подземного тоннеля под Лос-Анджелесом, задуманного им как альтернатива наземному транспорту и метро.

"Преодолел весь тоннель Boring Co под Лос-Анджелесом сегодня вечером. Тревожно долго", — написал Маск. Компания Boring Co была создана предпринимателем специально для строительства системы тоннелей.

Ранее Маск объявил, что первый автомобильный тоннель, прорытый под Лос-Анджелесом его компанией, начнет работу 10 декабря. В нынешнем твите он подтвердил эту дату.

В конце 2016 года пробки в Лос-Анджелесе настолько надоели Маску, что он сообщил о намерении решить эту проблему с помощью строительства системы тоннелей. По замыслу бизнесмена, в перспективе подобные подземные тоннели станут альтернативой наземному общественному транспорту. Прокладку первого участка тоннеля протяженностью 4,3 км компания завершила в июне 2018 года.

Приоритет после начала эксплуатации тоннеля, по словам Маска, будет отдан пешеходам и велосипедистам, отмечает ТАСС. При этом после завершения льготного периода стоимость проезда в этой системе будет ниже цены автобусного билета.

Подобные тоннели Маск планирует построить также в Нью-Йорке, Филадельфии, Балтиморе и Вашингтоне.

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