Илон Маск опубликовал ВИДЕО из подземного тоннеля под Лос-Анджелесом

"Преодолел весь тоннель Boring Co под Лос-Анджелесом сегодня вечером. Тревожно долго", — написал Маск. Компания Boring Co была создана предпринимателем специально для строительства системы тоннелей.

Walked full length of Boring Co tunnel under LA tonight. Disturbingly long. On track for opening party Dec 10. Will be very one-dimensional.