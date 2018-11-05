Илон Маск опубликовал ВИДЕО из подземного тоннеля под Лос-Анджелесом

"Преодолел весь тоннель Boring Co под Лос-Анджелесом сегодня вечером. Тревожно долго", — написал Маск. Компания Boring Co была создана предпринимателем специально для строительства системы тоннелей.

Walked full length of Boring Co tunnel under LA tonight. Disturbingly long. On track for opening party Dec 10. Will be very one-dimensional. — Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2018

Ранее Маск объявил, что первый автомобильный тоннель, прорытый под Лос-Анджелесом его компанией, начнет работу 10 декабря. В нынешнем твите он подтвердил эту дату.

В конце 2016 года пробки в Лос-Анджелесе настолько надоели Маску, что он сообщил о намерении решить эту проблему с помощью строительства системы тоннелей. По замыслу бизнесмена, в перспективе подобные подземные тоннели станут альтернативой наземному общественному транспорту. Прокладку первого участка тоннеля протяженностью 4,3 км компания завершила в июне 2018 года.

Приоритет после начала эксплуатации тоннеля, по словам Маска, будет отдан пешеходам и велосипедистам, отмечает ТАСС. При этом после завершения льготного периода стоимость проезда в этой системе будет ниже цены автобусного билета.

Подобные тоннели Маск планирует построить также в Нью-Йорке, Филадельфии, Балтиморе и Вашингтоне.