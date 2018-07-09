Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры

Предприниматель Илон Маск направил в Таиланд специалистов своих компаний SpaceX и Boring Co, чтобы выяснить, чем они могут помочь специалистам, занятым спасением из пещеры Кхао Луанг школьников и их тренера, которые находятся в подземелье почти две недели. Об этом он в пятницу написал в своем Twitter, передает ТАСС.
"Инженеры SpaceX и Boring Co отправятся в Таиланд завтра (7 июля), чтобы узнать, можем ли мы помочь правительству, — написал он. — Вероятно, есть много сложностей, которые трудно оценить, не находясь на месте".
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что представители Маска ведут переговоры с властями Таиланда по поводу возможности оказания помощи в спасении 13 человек из частично затопленной пещеры. В частности, как сообщалось, рассматривается возможность использования техники бурильной Boring Company, в том числе для откачки воды. Кроме того, компания Tesla может предоставить производимые ею энергобатареи высокой мощности.
Сотрудники национального парка 23 июня обнаружили возле входа в пещеру мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру, которые несколькими днями ранее пропали на прогулке. Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где смогли укрыться от прибывавшей воды пропавшие.
Спасатели рассматривали вариант извлечения школьников и тренера, пробурив в поверхности пещеры отверстия. Специалисты уже наметили 13 отверстий, три из них пробурили, однако самое протяженное из них получилось глубиной 400 метров, и до необходимого места спасателям так и не удалось добраться.