Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры

Предприниматель Илон Маск направил в Таиланд специалистов своих компаний SpaceX и Boring Co, чтобы выяснить, чем они могут помочь специалистам, занятым спасением из пещеры Кхао Луанг школьников и их тренера, которые находятся в подземелье почти две недели. Об этом он в пятницу написал в своем Twitter, передает ТАСС.

"Инженеры SpaceX и Boring Co отправятся в Таиланд завтра (7 июля), чтобы узнать, можем ли мы помочь правительству, — написал он. — Вероятно, есть много сложностей, которые трудно оценить, не находясь на месте".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что представители Маска ведут переговоры с властями Таиланда по поводу возможности оказания помощи в спасении 13 человек из частично затопленной пещеры. В частности, как сообщалось, рассматривается возможность использования техники бурильной Boring Company, в том числе для откачки воды. Кроме того, компания Tesla может предоставить производимые ею энергобатареи высокой мощности.