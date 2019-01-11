Игрок в покер 20 дней просидел в темном туалете и выиграл десятки тысяч долларов

Идею подал знакомый профессиональный игрок Рори Янг (Rory Young). Ему и Алати понадобился час, чтобы договориться о цене. Янг пообещал Алати 100 тысяч долларов, если тот продержится месяц. Если Алати сдастся и решит прервать эксперимент раньше срока, ему придется заплатить Янгу ту же сумму.

Спорщика на 30 дней заперли в совмещенном санузле с ванной, раковиной и унитазом. Янг позаботился, чтобы внутри была полная тишина и темнота. В заточение можно было взять только матрас для йоги, эспандер, массажный мячик, эфирное масло лаванды и скраб из сахара и соли. Еду приносили в разное время, чтобы помешать вести счет времени.

В санузле установили камеру, при помощи которой отец Алати мог наблюдать за происходящим. У него было право остановить эксперимент, если он заметит что-то странное в поведении сына. Кроме того, Алати мог в любой момент выйти из игры по собственной инициативе.

На четвертый день изоляции у Алати начались галлюцинации. Он увидел парящие в воздухе белые шарики, напоминающие пузыри. Время от времени игрока одолевали негативные мысли. Чтобы отвлечься, он занимался йогой и пытался полностью сосредоточиться на своей позе.

Поначалу Янг был уверен, что Алати проиграет. Через десять дней его стали терзать сомнения. На 15-й день эксперимента он включил домофон и предложил сделку: если Алати признает поражение и выйдет сейчас, ему придется заплатить Янгу только 25 тысяч долларов, то есть четверть оговоренной суммы. Алати отказался.

Через два дня Янг снова обратился к Алати. Он пообещал, что сам заплатит ему 25 тысяч долларов, если тот прервет испытание и выйдет. Алати размышлял над предложением в течение часа и снова отказался.