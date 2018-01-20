Игрок команды Высшей лиги КВН умер в 21 год

Умер игрок команды КВН НАТЕ Сергей Баленко. Об этом сообщается на странице коллектива во ”ВКонтакте”. 5 января ему исполнился 21 год.

Уточняется, что Баленко скончался 19 января. В официальном сообществе Международного союза КВН его смерть назвали внезапной и неожиданной.

НАТЕ принимала участие в фестивале ”КиВиН-2018”, который проходил с 4 по 17 января в Сочи. По его итогам команда, представляющая станицу Брюховецкую (Краснодарский край), квалифицировалась в Высшую лигу КВН. Старт нового, 32-го сезона лиги намечен на февраль этого года.