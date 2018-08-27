27.08.2018, 15:25

Игра в прятки: зачем скрывают Медведева

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Gazeta.ru
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Dmitri Medvedev
Dmitri MedvedevFoto: Sergey Guneev, RIA Novosti

На фоне очевидного летнего затишья в российской внутриполитической жизни (единый день выборов 9 сентября явно не создает каких-то ярких информационных поводов) буквально на пустом месте возникла мелкая политическая интрига: внезапно ”исчез” премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишет Gazeta.ru.

Когда глава правительства не пришел 21 августа на большие пенсионные слушания в Госдуму, это казалось в порядке вещей. Там не было, в частности, и куратора экономической политики, первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова. Все выглядело логично: кабинет министров свою позицию по повышению пенсионного возраста уже неоднократно высказывал. Но глава правительства отсутствовал и на двух подряд заседаниях кабмина, которые обычно проходят по четвергам и на которых он обычно председательствует. И вообще почти две недели не появлялся на публике. Но никаких разъяснений (в том числе, например, о пропуске заседаний по причине сезона отпусков) ни от аппарата правительства, ни от пресс-службы премьера не было.

Реакция появилась только после того, как вопрос ”где премьер?” стали поднимать СМИ. 22 августа, после этих сообщений, пресс-служба правительства заявила: ”Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия”.

И все. В пресс-службе не уточнили, ни каким видом спорта занимался премьер, ни насколько серьезно повреждение и как долго может продлиться восстановление. Многие спортивные травмы подразумевают обязательное оперативное вмешательство и долгие физические ограничения в ходьбе.

Почему про это сообщили только после того, как СМИ начали задавать естественный вопрос о долгом отсутствии одного из руководителей страны? По информации источника ”Газеты.Ru”, глава правительства не находится в отпуске и не оформлял больничный. Почему он не сделал этого при столь длительном отсутствии, если это действительно спортивная травма?

Ожидается, что премьер должен появиться на публике на этой неделе. Но никаких анонсов рабочих мероприятий с участием Медведева пока нет.

Есть ли рациональные политические основания засекречивать жизнь премьер-министра? Если он сломал руку или ногу — почему сразу было честно не сказать об этом? Такое может случиться с каждым. Более того, со сломанной рукой или ногой вполне можно появиться на публике — это даже политически выгодно, поскольку вызывает в людях волну сочувствия и показывает, что власть ближе к народу. Та же Ангела Меркель, сломав зимой 2014 года тазовую кость во время лыжной прогулки, вскоре после этого спела вместе с детским хором прямо в офисе канцлера по случаю Дня Богоявления. Хотя была на костылях и ей было трудно ходить.

Надо ли говорить, что эти трогательные кадры облетели всю страну и только добавили уважения немцев к своему канцлеру.

В свое время президент Бразилии Дилма Русеф принимала того же Медведева в кроксе из-за перелома пальцев на ноге. Что совершенно не мешало полноценной встрече двух политиков.

Медведев исчезает из публичного пространства не первый раз. В прошлый раз его исчезновение комментировал — тоже далеко не сразу — лично глава государства. Пошутив, что ”не уберегли Дмитрия Анатольевича”, Путин тогда рассказал, что у премьера грипп.

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Конечно, в России исторически принято придавать первым лицам государства некоторый налет сакральности — будто бы они не вполне обычные люди, не такие, как мы с вами. Однако отсутствие своевременной и достоверной информации о причинах долгого отсутствия премьер-министра не может не порождать слухов, которые вряд ли нужны и выгодны самой власти. Учитывая достаточно закрытый характер всей российской политики, каждая такая история только усиливает подозрения в том, что ”наверху” не все так благостно и едино. Ну и, кроме того, не могут не возникать чисто бытовые версии отсутствия премьера — по образу и подобию тех, которые выдвигались в отношении Бориса Ельцина и потом подтвердились задним числом.

Глава правительства, как и любой другой человек, имеет полное и безоговорочное право заболеть или получить травму. Он также имеет право на тайну личной жизни. Никто и не заставляет раскрывать все детали состояния здоровья и причин долгого отсутствия на рабочем месте премьер-министра. Но вовремя сообщить, что премьер болен, назвать предположительные сроки восстановления и появления на работе его помощники обязаны. Иначе потом люди просто не поверят в официальные версии, которые высказываются с явным опозданием, уже после реакции СМИ. Да еще и лишены хотя бы каких-то подробностей, способных развеять сомнения в их достоверности.

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