ИГ заявило о причастности к взрыву в Магнитогорске: официальных комментариев пока нет

Террористическая группировка ”Исламское государство” (организация запрещена в России) заявила об ответственности за взрыв жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщает группа, отслеживающая активность боевиков в интернете.
Отмечается, что в одной из газет, издаваемой террористами, появилось заявление о том, что ИГ берет на себя ответственность за взрыв в жилом доме в Магнитогорске, а также за взрыв в маршрутном автобусе на следующий день.
Официальных комментариев по данной информации пока не поступало.
Ранее стало известно, что следователи-криминалисты обследовали обрушившийся подъезд жилого дома в Магнитогорске и не нашли следов взрывчатки.