ИГ заявило о причастности к взрыву в Магнитогорске: официальных комментариев пока нет

Отмечается, что в одной из газет, издаваемой террористами, появилось заявление о том, что ИГ берет на себя ответственность за взрыв в жилом доме в Магнитогорске, а также за взрыв в маршрутном автобусе на следующий день.

Официальных комментариев по данной информации пока не поступало.

Ранее стало известно, что следователи-криминалисты обследовали обрушившийся подъезд жилого дома в Магнитогорске и не нашли следов взрывчатки.