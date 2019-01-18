18.01.2019, 07:27

ИГ заявило о причастности к взрыву в Магнитогорске: официальных комментариев пока нет

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Gazeta.ru
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ИГ заявило о причастности к взрыву в Магнитогорске: официальных комментариев пока нет
Foto: Ilya Moskovets, Ilya Moskovets/TASS

Террористическая группировка ”Исламское государство” (организация запрещена в России) заявила об ответственности за взрыв жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщает группа, отслеживающая активность боевиков в интернете.

Отмечается, что в одной из газет, издаваемой террористами, появилось заявление о том, что ИГ берет на себя ответственность за взрыв в жилом доме в Магнитогорске, а также за взрыв в маршрутном автобусе на следующий день.

Официальных комментариев по данной информации пока не поступало.

Ранее стало известно, что следователи-криминалисты обследовали обрушившийся подъезд жилого дома в Магнитогорске и не нашли следов взрывчатки.

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