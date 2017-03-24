ИГ взяло на себя ответственность за нападение на войсковую часть в Чечне

Террористическая группировка ”Исламское государство” взяла на себя ответственность за вооруженное нападение на войсковую часть Росгвардии в Чечне. Об этом сообщает мониторинговая группа SITE Intel со ссылкой на Amaq (информационную службу ИГ).

Ранее в пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики напали на часть, чтобы захватить оружие для совершения терактов.

Боевики напали на войсковую часть Росгвардии в Чечне, чтобы захватить оружие для совершения терактов. Об этом в пятницу, 24 марта, написал на своей странице в Instagram глава республики Рамзан Кадыров.

”Террористы показали свое истинное лицо. Поздно ночью они предприняли попытку с целью захвата оружия проникнуть на территорию одной из войсковых частей Федеральной службы войск национальной гвардии. Сейчас нет сомнений в том, что бандиты намеревались совершить резонансные теракты с использованием оружия, если бы им удалось его добыть и уйти живыми”, — говорится в его сообщении.

Кадыров подтвердил ликвидацию шестерых боевиков, указав, что их личности установлены.

”Двое являются уроженцами Ростовской области, один в Волгоградской области, трое уроженцы Чечни”, — написал он.

По его словам, с момента создания Росгвардии значительно активизирована борьба с бандитизмом. ”При активном участии подразделений национальной гвардии ликвидированы особо опасные преступники, совершившие этой зимой посягательства на жизнь сотрудников полиции, раскрыты и нейтрализованы бандитские группы. Это не осталось незамеченным экстремистами, которые посылают на смерть молодых людей”, — говорится в сообщении Кадырова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на войсковую часть Росгвардии. Расследование ведется по статьям 317, 208, 222 и 226 УК РФ (”Посягательство на жизнь военнослужащих”, ”Участие в вооруженном формировании, непредусмотренном федеральным законом”, ”Незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой, а также хищение огнестрельного оружия, совершенное организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни”).

В ночь на 24 марта группа вооруженных террористов попыталась проникнуть на территорию городка воинской части в Наурском районе республики. В результате завязавшегося боя ликвидированы шесть боевиков, на телах двух из них были обнаружены пояса смертников.

Погибло шесть военнослужащих, еще трое пострадали.