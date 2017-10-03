03.10.2017, 19:00

ИГ показало видео с ”пленными российскими солдатами”. Минобороны РФ отрицало захват россиян в плен

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rus.delfi.ee
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ИГ показало видео с ”пленными российскими солдатами”. Минобороны РФ отрицало захват россиян в плен
Ekraainitõmmis

Террористическая организация ”Исламское государство” опубликовала видео, на котором, по ее утверждению, сняты двое российских военных, захваченных в плен в боях за сирийский город Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность террористов, передает "Медуза".

На видео один из мужчин называет свое имя — Заболотный Роман Васильевич, 1979 года рождения, уроженец поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области. Он также говорит, что сидящий рядом человек — это Сурканов Григорий Михайлович, 1978 года рождения, уроженец Домодедовского района (вероятно, Московской области — прим. ”Медузы”).

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