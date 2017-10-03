ИГ показало видео с ”пленными российскими солдатами”. Минобороны РФ отрицало захват россиян в плен

Ekraainitõmmis

Террористическая организация ”Исламское государство” опубликовала видео, на котором, по ее утверждению, сняты двое российских военных, захваченных в плен в боях за сирийский город Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает деятельность террористов, передает "Медуза".