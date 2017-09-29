ИГ опубликовало обращение считающегося убитым главаря группировки аль-Багдади

Группировка "Иcламское государство"* опубликовала в четверг, 28 сентября, через подконтрольное агентство Al-Furqan 46-минутную аудиозапись с обращением своего лидера Абу Бакра аль-Багдади.

Дата записи неизвестна, отмечает Reuters. Вместе с тем в тексте есть отсылка к угрозам властей Северной Кореи по адресу США и Японии, прозвучавшим в конце лета 2017 года, передает newsru.com.

В Telegram-канале Directorate 4, который мониторит деятельность террористов, отмечается, что лидер группировки знает о вооруженных столкновениях членов ИГ с правительственными войсками в Сирии и Ираке. В том числе в речи упоминается встреча межсирийских переговорщиков "Астана-6", прошедшая в середине сентября 2017 года.

Аль-Багдади упрекает США в неспособности противостоять растущей российской мощи в Сирии.

Между тем в Госдепартаменте не смогли подтвердить подлинность аудиозаписи, на которой якобы звучит голос аль-Багдади, сообщает ТАСС. "Мы, безусловно, знаем об этой пленке, на которой якобы записан аль-Багдади. У нас есть те, которые изучат данное дело. Я не обязательно имею в виду Госдепартамент США — кто-то в американском правительстве изучает эту пленку, пытаясь понять, подлинная ли она. Я не в состоянии подтвердить ее подлинность", — сказала на регулярном брифинге 28 сентября начальник пресс-службы Госдепа Хизер Нойерт.

В последний раз "Исламское государство"* распространяло запись выступления аль-Багдади в ноябре 2016 года, отмечает сайт NEWSru Israel. За последние два года информация о гибели аль-Багдади, по подсчетам сайта, появлялась по меньшей мере 12 раз.

16 июня Минобороны РФ объявило, что лидер ИГ* был уничтожен майским авиаударом в предместье Ракки. 11 июля 2017 года сообщение о его гибели было подтверждено правозащитной организацией "Сирийский совет по надзору за правами человека".

В тот же день сами террористы из иракской провинции Найнава выпустили заявление о гибели Абу Бакра аль-Багдади без указания деталей и пообещали в скором времени назвать имя его преемника.

Однако позже глава управления МВД Ирака по борьбе с террором Абу Али аль-Басри сообщил, что главарь ИГ* жив и скрывается в Сирии, в районе Ракки.

Аль-Багдади (Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри) стал известен после того, как в июле 2014 года провозгласил создание "исламского халифата" на Ближнем Востоке. Созданное им "Исламское государство"* стало самой кровавой и влиятельной террористической группировкой и взяло под контроль значительные территории в Сирии и Ираке.