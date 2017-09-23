Идею ограничить право вето для членов СБ ООН поддержали 114 стран

Идею ограничить право вето для постоянных членов Совета Безопасности ООН в данный момент поддерживают 114 стран. Об этом заявила глава МИД Лихтенштейна Аурелия Фрик. Ее слова передает РИА Новости.

”Ответ на эту инициативу был исключительным”, — подчеркнула Фрик.

В Москве заявили, что не согласны с предложением. Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков отметил, что ”любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов Совета Безопасности, включая право вето”, неприемлемы. По мнению дипломата, возможность вето является стимулом к поиску сбалансированных решений, и покушаться на него ”было бы неверно с исторической и с политической точек зрения”.

Госсекретарь при министре иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан предложил вообще отказаться от права вето при обсуждении геноцида. Он подчеркнул, что это не потребует изменения Устава ООН. ”Инициатива основана на добровольном решении постоянных членов СБ ООН не применять вето, она основана на нашем глубоком убеждении, что вето — это не право и не привилегия, а ответственность”, — заявил дипломат.