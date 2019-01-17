HRW критикует Россию за усиление давления на оппозицию

Российское правительство в конце 2017 года и 2018 году усилило давление на оппозицию, говорится в 29-м годовом отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованном на ее сайте в четверг, 17 января. Москва продолжает подавлять критиков режима, в особенности в интернете путем уголовного преследования по обвинению в экстремизме, отмечается в документе. HRW также критикует декриминализацию домашнего насилия в РФ, ослабившую, по мнению авторов доклада, защиту тех, кто ему подвергается.

Правозащитники не оставили без внимания "шокирующие видео" избиения заключенного Евгения Макарова сотрудниками ярославской колонии номер один, задержания тысяч участников мирных протестов по всей стране и "масштабную кампанию" против Фонда Андрея Рылькова и других независимых неправительственных организаций.

Нарушения в Чечне и во время ЧМ-2018

HRW, в частности, обеспокоена ситуацией в Чечне, где, по ее утверждению, происходят произвольные задержания, пытки и похищения предполагаемых джихадистов и местных оппозиционеров, семьи которых также подвергаются опасности. Кроме того, до сих пор не было проведено эффективного расследования случаев преследования представителей ЛГБТ-сообщества в Чеченской республике, о которых стало известно в 2017 году.