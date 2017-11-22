Хроника травли в рунете школьника из РФ, выступившего в бундестаге

Выступление в бундестаге Германии гимназиста из Нового Уренгоя в память о жертвах Второй мировой войны вызвало всплеск ненависти в сети. Травле подвергся он, его одноклассники и учителя, пишет DW.

Имя Николая Десятниченко, десятиклассника из Нового Уренгоя, вошло в топ Рунета после мероприятия в бундестаге, прошедшего 19 ноября, в Народный день скорби, который отмечается в Германии в память о погибших в войнах и о жертвах тоталитарных режимов. Шесть школьников — трое из Германии и трое из России — выступили с докладами о жертвах Второй мировой войны. Их биографии они изучали совместно, в рамках культурного обмена между городами-побратимами Новым Уренгоем и немецким Касселем.

В частности, Николай Десятниченко рассказал о ефрейторе Георге Йохане Рау, который попал в окружение "в так называемом сталинградском котле" и был взят в плен. Он сказал, что многие немецкие солдаты "хотели жить мирно и не желали воевать". На следующий день, когда видео выступления школьника попало в интернет, в Сети началась массовая кампания против Десятниченко. Его обвинили в оправдании фашизма и сопереживании солдатам вермахта.

Угрозы в адрес школьников

"Я как мать обеспокоена тем, что фактически поступают угрозы моему сыну… Разразилась такая шумиха, там его оскорбляют, там его обзывают негативными словами и угрожают… Говорят, что мы тебя встретим и так далее. Я полагаю, что в данном случае он не имел в виду ничего плохого", — прокомментировала российским СМИ мать Николая Оксана Десятниченко.

После того, как на различных форумах появились ссылки на аккаунты школьников, выступивших в немецком парламенте, в социальной сети "Вконтакте", под их видео и фото на личных страницах были опубликованы оскорбительные комментарии. Через пару часов Ирина Кокорина почти полностью ограничила доступ к своей странице, Валерия Агеева и вовсе удалила ее.

Атаке подверглись не только школьники, но и их учителя. Преподавателю истории Элле Яворской пришлось удалить свою страницу на "Одноклассниках". А учительница немецкого языка гимназии Людмила Кононенко заявила, что Десятниченко "ни в коем случае не оправдывал действия фашистов, а его прадед сам участвовал в войне".

Кто поддержал Десятниченко

На защиту Николая встали гимназия Нового Уренгоя, мэр города и даже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он назвал травлю против десятиклассника "экзальтированной": "Обвинять его в каком-то злом умысле, а тем более в какой-то пропаганде нацизма и так далее, во всех смертных грехах, считаем неверным… Очевидно, что школьник не имел в виду ничего плохого и очевидно, что школьник чрезвычайно волновался, когда выступал в бундестаге. Любой школьник, выступая в таком представительном месте, естественно, испытывал бы крайней степени волнение". Песков призвал "сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься какими-то упражнениями в плане человеконенавистничества".

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова также призвала "немедленно прекратить гонения на мальчика и его родных", а правоохранительным органам посоветовала "присмотреться к угрозам, которые звучат в адрес семьи".

Позиция депутата

Отрицательно относится к травле школьников и депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина, которая сама же обратилась в прокуратуру с просьбой проверить, кто и как готовил школьника к выступлению в бундестаге.

"Я сама постоянно нахожусь в соцсетях и вижу, какой бум вокруг этого поднялся, — рассказала она DW. — Я считаю, что вот этот вот а-ля патриотизм, который в последнее время устроили а-ля патриоты, это абсолютно неправильно".

При этом депутат не считает, что именно ее обращение привело к травле, от своих слов и требования проверки не отказывается: "Акценты, которые расставлены в данном докладе, меня как российского гражданина, как человека, который изучал историю еще в советское время, не удовлетворили. И многие вещи не понравились. Например, такие высказывания, как "так называемый сталинградский котел". Так мы дойдем до того, что через несколько лет либо этот Коля, либо уже его дети скажут "так называемая победа".

Депутата возмутила риторика доклада и то, что школьник высказал свое огорчение по поводу увиденных захоронений немецких солдат возле города Копейска: "Мы все бываем опечалены, когда бываем на могилах. У нас достаточно много могил, к которым можно подойти и опечалиться".

В гимназии проходят проверки

Сейчас делегация школьников уже вернулась в Новый Уренгой. Официальный представитель гимназии Нового Уренгоя Александр Семенов подтвердил DW, что занятия проходят в обычном режиме и они ждут Николая уже завтра. При этом, по данным СМИ, в гимназии уже идет проверка учителей и того, по чьей вине школьник сократил доклад. Чем это грозит педагогам, пока не сообщается.

"Угроз в гимназии в его адрес не поступает — все знают его как ответственного и дружелюбного товарища. Одноклассники и другие школьники поддерживают его, — говорит Александр Семенов. — К сожалению, такой ажиотаж вызвал ролик, в котором Николай прочитал не весь текст своего доклада (на это не было времени), из-за чего и произошла эта коммуникативная неудача. Более того, хочется отметить, что Николай имеет четкую и правильную оценку событий как Второй мировой, так и Великой Отечественной войны, поэтому нельзя ставить под сомнение его патриотизм".

Видимо, в этом все же сомневается депутат Кукушкина. Она сообщила DW, что ее представитель уже побывал в гимназии и предложил прочитать детям лекции о войне.