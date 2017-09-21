"Христианское государство" с угрозами "Матильде". Кто эти люди?

Сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД России задержали лидера организации "Христианское государство — Святая Русь" Александра Калинина, сообщили в среду СМИ и депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Вместе с еще двумя задержанными Калинин подозревается в поджоге машин возле офиса Константина Добрынина, адвоката режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила: "Установлены трое лиц, подозреваемых в совершении данного преступления. Одного из подозреваемых задержали на территории Москвы, а двух других — на территории Липецкой области".

Фамилию Калинина она при этом не назвала, но агентства Интерфакс и РИА Новости сообщили, что следователи получили подтверждение возможной причастности Калинина к поджогу машин — а именно, нашли листовки "За "Матильду" гореть".

Добрынин требовал привлечь Калинина к уголовной ответственности за поджог. Он также писал обращение на имя директора ФСБ Александру Бортникову с просьбой проверить организацию "Христианское государство" по статье "Терроризм".

"Христианское государство — Святая Русь" — организация, о которой широкой публике стало известно в начале этого года, когда она разослала в кинотеатры письма с требованиями отказаться от проката "Матильды" во избежание нападений.

Кремль еще в феврале осудил эти заявления, а членов самой организации назвал "анонимными экстремистами". Уголовное дело об экстремизме заведено не было.

"В минюсте такая организация не зарегистрирована", — подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Русская служба Би-би-си разбиралась, что известно об этом "Христианском государстве" и его лидере Калинине.

Откуда они взялись

Сайт "Христианского государства" недоступен для пользователей уже больше недели. Модераторы закрыли для сторонних пользователей и страницу движения в социальной сети "ВКонтакте", там в паблике "Христианского государства" состоит около 300 человек.

"Мы рождены, что бы Россию сделать Русью! Святой Русью!" — сказано в оглавлении сообщества.

В письмах с призывами не допустить показа фильма Учителя о юности российского императора Николая II и его романе с балериной Матильдой Кшесинской, которые стали поступать еще в январе, было сказано: "Любой баннер, афиша, рекламная листовка с информацией о прокате фильма "Матильда" будут рассмотрены как ваше желание унизить святых православной церкви и провокация к "русскому Майдану".

На личной странице самого Калинина в среду, когда появились сообщения о его задержании, была опубликована запись: "Утром арестовали Александра и нескольких братьев. Информации никакой нет. Просим всех звонить во все участки Москвы, чтобы выяснить место нахождения Александра с братьями".

Интерфакс и РИА Новости, ссылаясь на свои источники, сообщили, что Калинина, его двоюродного брата Александра Баянова и еще одного мужчину задержали в Липецкой области в городе Грязи. По официальной версии, третьего человека задержали в Москве.

О поджоге машины у своего офиса адвокат режиссера "Матильды" сообщил 11 сентября, сопроводив свой рассказ фотографиями. На них было видно, что в итоге пострадали два автомобиля — "Хонда" и "Мерседес" — и что рядом лежали кусочки бумаги с надписью "За "Матильду" гореть". По данным СМИ, листовки такого же содержание нашли и при задержании Калинина и его брата.

Статус задержанных пока неясен. Ранее было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

"Христианин Александр"

Наиболее активно представители "Христианского государства" вели агитацию в YouTube, где на их канал были подписаны более 25 тысяч человек. Но сразу после задержания Калинина канал был заблокирован администрацией YouTube "за нарушение принципов сообщества".

Свой первый ролик Калинин под псевдонимом "Христианин Александр" опубликовал еще в 2012 году, в нем он рассказал, как пережил клиническую смерть.

По словам лидера "Христианского государства", во время смерти его душа попала в ад, где он испытал все те муки, которые ждут нераскаянных грешников. Также он рассказывал, что успел увидеть Иисуса Христа, пока находился в состоянии клинической смерти.

Калинин начал регулярно снимать видеоролики на религиозную тематику, в которых призывал людей к покаянию и соблюдению божьих заповедей. Заодно он отвечал на такие вопросы, можно ли верующим пользоваться косметикой или смотреть фильмы ужасов.

Высказывался Калинин и по политическим темам, призывая, например, прекратить конфликт России с Украиной. "У меня мама коренная западная украинка, а папа коренной русский, — рассказывал он. — Нажмите уже наконец в своем телевизоре кнопку "Выкл".

Еще одним публичным представителем "Христианского государства" стал пресс-секретарь организации Мирон Кравченко. Коснулись ли его следственные действия, неизвестно.

В интервью газете "Псковская губерния" в феврале 2017 года Кравченко рассказывал, что всего в их организации состоит порядка 300 человек.

"И еще есть люди, которые готовы присоединяться. Они наблюдают, смотрят, шлют письма поддержки и готовы вступить", — уверял он.

Объясняя, зачем активисты разослали письма по кинотеатрам, требуя отказаться от показа "Матильды", Кравченко говорил: "Мы знаем людей, которые в любом случае будут в этом участвовать. И мы взяли на себя смелость сделать из всего этого общенародное обращение, чтобы люди услышали и увидели, насколько глубоко пролегает эта грань".

"Оскорбление государя есть для нас преступление. И мы, в общем, не хотели, чтобы это случилось", — подчеркивал представитель организации.

14 сентября издание "Медуза" опубликовало интервью с самим лидером "Христианского государства", в котором Калинин заявил, что возмущенные верующие "могут пойти на самые крайние меры" и готовы жечь все, что "способствует этому богохульству". Речь снова шла о "Матильде".

После выхода этого интервью адвокат Учителя Добрынин направил письмо директору ФСБ Бортникову: "В тексте данного интервью содержатся высказывания, оправдывающие применение насилия, уничтожение имущества для достижения цели, которую данное лицо и члены его преступного сообщества считают единственно верной — запрета художественного фильма "Матильда".

Однако главный критик фильма "Матильда" — депутат Госдумы Наталья Поклонская — после сообщения о задержании Калинина заявила, что следователи действовали по ее запросу, а не из-за обращений адвоката Добрынина. В МВД опровергли версию Поклонской.

Ранее Поклонской приходилось отвечать на критику, что именно ее выступления против "Матильды" могли поднять волну экстремистских настроений. В частности, в этом ее упрекал министр культуры России Владимир Мединский.

В середине сентября Мединский попросил руководство правоохранительных органов "жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся "активистов" с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений".

"Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных активистов-поджигателей, нагло именующих себя "православными", — говорилось в заявлении министра.

Мединский сделал резкое заявление против "распоясавшихся активистов" после того, как крупнейшая в России объединенная сеть кинотеатров "Формула кино" и "Синема стар" заявила, что не будет показывать фильм "Матильда" из-за угроз.