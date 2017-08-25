Хозяина датской подлодки ждет обвинение в убийстве журналистки

Датские прокуроры намерены предъявить изобретателю Петеру Мадсену обвинения в убийстве шведской журналистки на борту своей подлодки.

Ожидается, что они выдвинут новые обвинения против подозреваемого, когда он предстанет перед судом в начале сентября.

Последний раз журналистку Ким Валль видели живой 10 августа, когда она взошла на борт самодельной подводной лодки Мадсена.

В среду в прибрежных водах Дании было найдено обезглавленное женское тело без рук и ног с привязанным металлическим грузом. Как показал анализ ДНК, тело принадлежало пропавшей журналистке.

Согласно первым показаниям Мадсена, он высадил Ким где-то близ Копенгагена, однако спустя некоторое рассказывал, что женщина погибла в результате несчастного случая и что ему пришлось "похоронить ее в море".

Он отрицает свою причастность к смерти Ким, в связи с чем изначально ему было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Датская полиция предполагает, что субмарина водоизмещением в 40 тонн была затоплено намеренно после того, как начались поиски пропавшей.

Отдельные части ее тела были обнаружены в понедельник на побережье к югу от Копенгагена.