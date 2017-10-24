Холодная война, Путин и ностальгическая мода бывшего соцлагеря

Благодаря смелым работам молодых модельеров и дизайнеров новой волны, "стиль стран социалистического лагеря" набирает популярность в мире, пишет Русская служба Би-би-си.

Когда-то модники и модницы, а также модельеры из стран так называемого социалистического лагеря по крупицам собирали доходившие до них скудные сведения о том, что носят на Западе и что там популярно.

Они жаждали одеваться, "как за границей", и не хотели носить то, что им предлагала правящая коммунистическая партия, диктовавшая в то время всё — от вкусов до поведения.

И вот новое поколение модельеров из бывших соцстран обратилось к истории за вдохновением. Но можно ли получить вдохновение от жизни под партийным руководством? Молодые дизайнеры считают, что да, и объясняют почему.

Родился уже и термин — "постсоветская мода". То есть мода, генерирующая идеи из эстетики и тканей времен холодной войны, причем по ту, социалистическую, сторону "железного занавеса".

На переднем крае этого движения — российский дизайнер уличной одежды, фотограф и воплощенный образец постсоветского кутюрье Гоша Рубчинский.

И если показателем успеха сегодня можно назвать сотрудничество с сильными мира моды, то Рубчинский успешен.

Его модели, вдохновленные молодежной посткоммунистической культурой, обратили на себя внимание таких домов моды, как Comme des Garçons и Burberry, объединивших свои силы с российским дизайнером в подготовке к двухнедельной выставке коллекции "осень-зима 2017".

Рубчинский, имя которого внезапно у всех на устах в мире моды, сотрудничает и с компанией Adidas при подготовке к Кубку мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

Не только высокая мода очарована всем постсоветским. В сентябре, после мощной рекламной кампании, на лондонской Оксфорд-стрит открылся огромный магазин польского бренда одежды Reserved, причем одним из лиц кампании была Кейт Мосс.

Бренд принадлежит польскому гиганту LPP, компании, которую Марек Пехоцки основал в 1991 году — всего два года спустя после того, как в его стране завершилось 44-летнее правление коммунистов.

Обретенная политическая свобода требовала перемен и в манере одеваться. Reserved предложила недорогие, но качественные вещи, одновременно учитывающие западные модные тренды и недавнее прошлое своей страны.

Свобода творить

Польский дизайнер моды Гося Бачыньска первую половину жизни прожила при коммунистах. Она даже училась шить по советскому учебнику на русском языке. "Это было похоже на изучение ракетостроения", — вспоминает она.

Падение Берлинской стены стало и для Польши, и для других стран социалистического лагеря символом окончания коммунистического правления. После этого Бачыньска отправилась работать швеей в Лондон — на автобусе через всю Европу, почти без денег и едва говоря по-английски.

Она не падала духом, и в итоге ее старания окупились с лихвой. Недавно во время визита в Польшу герцогиня Кембриджская была в платье ее дизайна. Коллекция Бачыньской была представлена и на Неделе моды в Париже.

Бачыньска прекрасно помнит прошлое.

"При коммунизме в разных странах в одно и то же время были разные этапы развития, поэтому так трудно сравнивать. Польшу часто называли самым веселым бараком в социалистическом лагере, потому что коммунистический режим был здесь не так строг. Для России мы были как Париж".

Однако, как она вспоминает, "не хватало всего. Люди стремились жить нормально. Модельеры пытались копировать западные образцы, но поскольку западные вещи трудно было достать, приходилось напрягать воображение".

И пока джинсы не наводнили наконец рынок в 1989 году, западные модели трудно было даже точно скопировать.

Взрыв энергии

"Модная индустрия всегда голодна до нового, что и доказывает нынешний интерес к молодым дизайнерам из России и бывших советских республик", — отмечает Джурджа Бартлетт, лектор по истории и культуре моды из Лондонского университета искусств и автор книги FashionEast: The Spectre That Haunted Socialism ("Востокомодник. Призрак, который пугал социализм").

"Внезапный поворот к неолиберальному капитализму высвободил творческую энергию и открыл каналы коммуникаций с Западом, — говорит она. — Рубчинский и другие молодые дизайнеры росли и взрослели в то время и впитали в себя ту необыкновенную энергию".

Когда-то при словах "российская мода" представлялась футболка с лицом Сталина, купленная в одном из московских аэропортов.

Дизайнеры постсоветского направления с тех пор шагнули далеко вперед. Да, им нравится писать на капюшонах слова кириллическим шрифтом. Но недавняя история работает в их творчестве гораздо глубже.

Осенне-зимняя коллекция Бачыньской называется "Ялта" по имени города, где в конце Второй мировой войны прошла историческая Ялтинская конференция руководителей трех стран-членов антигитлеровской коалиции.

"Это там, где встретились Сталин и современные ему западные руководители, после чего наши [польские] границы изменились", — объясняет она. (Польша, которая перед Второй мировой была крупнейшей страной Центральной Европы, в результате договоренностей Сталина, Черчилля и Рузвельта уменьшилась в размере и сдвинулась к западу и северу. — Прим. переводчика.)

Поскольку на Ялтинской конференции присутствовали и военные, в коллекции Бачыньской есть женские блузки с медалями.

"Это вроде шутки над коммунизмом. Если Ялта — значит, война, значит, медали, — говорит она. — Тут и отсылка к истории, и юмор. Русские [в советское время] носили столько медалей, что на пиджаке не хватало места. Но это еще и трагедия, когда мы говорим о Польше и ее культуре".

YULIA YEFIMTCHUK

Эксперименты с идеальным

"Мне интересна история социалистического лагеря как эксперимента, в ходе которого предпринята попытка построить идеальный мир, но неудавшегося по различным причинам", — говорит украинка Юлия Ефимчук.

Работы Юлии из весенне-летней коллекции 2017 г. — одни из самых смелых. На рукавах платьев и рубашек военного покроя написано "коммунизм". На воротнике блузки красуется слово "социализм".

"Мне интересно художественное наследие бывшего соцлагеря. Я нахожу его вдохновляющим, в нем есть некая сила", — объясняет она.

И Ефимчук в этом не одинока. "Многие дизайнеры сейчас изучают эту историю, — добавляет она. — Трудно сказать, чья интерпретация лучше. Среди самых интересных — Гоша Рубчинский, Демна Гвасалия (Vetements, Balenciaga) и [дизайнерский дуэт] Нина Донис".

"Работы Ефимчук наполнены отсылками к советской пропаганде и графике, — считает Нив Тафт из Британского совета, принимавшая участие в организации международной выставки International Fashion Showcase в Лондоне. — Она глубоко изучает историю, но использует прошлое для указания на современные социальные проблемы".

Возвращение тканей, которые раньше считались безвкусными и немодными, состоялось в коллекции "Хочется спать" Марит Илисон из Эстонии. В частности, она использовала одеяла советского времени.

Jelena Rudi

Российского дизайнера Екатерину Ткаченко на коллекцию L'Enfant Roi 2013 года (которой она отметила окончание учебы в итальянской школе моды Polimoda) вдохновили чукотские мотивы.

В коллекции — мужские костюмы, до нелепости щедро украшенные искусственным мехом и изображениями Владимира Путина.

"Это было попыткой взглянуть на Путина с точки зрения культуры, — объясняет она. — Его личность вобрала в себя и культурный, и исторический контекст, что сделало его не только политическим, но и культурным феноменом. Его противоречивая фигура уже практически стала частью современной поп-культуры".

Между тем Рубчинский в весенне-летней коллекции 2016 года обратился к творчеству Александра Родченко, одного из основоположников конструктивизма, авангардистского направления в искустве, провозгласившего, среди прочего, отказ от искусства ради искусства. Искусство, по идее конструктивистов, должно служить производству и обществу.

"Но с воцарением сталинизма, — отмечает Бартлетт, — утопический большевистский проект завершился. Начиная с 1930-х, стилистика моды приобрела черты социалистической пристойности".

Очень личные истории

Для некоторых из дизайнеров, вдохновленных тем временем, интерес рожден миром, который вот-вот бесследно исчезнет. Их личные истории, гордость за свою страну часто переплетены в их работах.

Словацкий дизайнер Якуб Страка использовал для своей коллекции 2016 года настроение снимков Доминика Скутецкого, который фотографировал трудящихся социалистической Чехословакии.

"Словацкий художник Ладислав Меднянский и его работы, на которых изображены рабочие, также повлияли на мою коллекцию", — рассказывает он.

В ностальгической коллекции 2015 года "Дачные домики" чешского модельера Терезы Розали Кладошовой — яркие модели, в которых сочетаются традиции и кич. "Чешская дача, домик, куда приезжали на выходные, — это исчезающий феномен", — говорит она.

"Мои коллекции имеют глубокую связь с нашей культурой и историей", — говорит Дора Шигмонд, венгерский дизайнер. В своих работах она пытается связать культовые фильмы 1960-х с раздавленной советскими танками венгерской революцией 1956 года, обращается к безоблачному времени своего детства, к первомайским демонстрациям, к ретрошику тогдашней государственной авиакомпании Malév.

В весенне-летней коллекции 2015 года грузинского модного бренда Situationist используется национальный флаг — как отсылка к Матери-Грузии.

"У Грузии богатые история и культура. Наш национальный характер уникален, его выковала история сопротивления, — говорит дизайнер Situationist Ираклий Русадзе. — Грузинские женщины делали невероятные вещи и до революции, и во времена Советского Союза, и после его развала. Ощущение мощи и сопротивления — подходящие компоненты для моей работы, отсюда грузинский флаг. Кроме того, так я обращаюсь к социальным проблемам, с которыми сталкиваются грузинские женщины сегодня".

Еще одна трогательная личная история — в осенне-зимней коллекции 2018 года литовского бренда D.efect. Здесь вдохновение черпается из фотографий советской Литвы 1970-х, взятых из архива матери креативного директора и дизайнера D.efect Эгле Зиемите.

Как поясняет Йева Зу, основательница агентства Fashion Bloc, представляющего интересы независимых брендов, "1970-е в Советском Союзе хотя и были в политическом смысле тревожными годами, но в то же время они воскрешают теплые детские воспоминания. Это подчеркивает цветовая палитра коллекции, словно пропущенная сквозь фотофильтр сепии — что-то из дорогого сердцу прошлого".