Ходорковского на посту председателя "Открытой России" сменил экс-помощник депутата Гудкова

На конференции движения "Открытая Россия" в Таллинне голосованием был избран новый председатель организации — Александр Соловьев, который займет место Михаила Ходорковского. Последний недавно сложил с себя полномочия, оставшись основателем движения. Участники конференции также определились с форматом акции "Надоел", которая состоится 29 апреля.

Александр Соловьев известен своей работой в роли координатора проекта "Открытое право". До прихода в "Открытую Россию" он был помощником оппозиционного депутата Госдумы VI созыва Дмитрия Гудкова. В движение Соловьев вступил по рекомендации Владимира Кара-Мурзы-младшего.

О том, что Ходорковский в апреле покинет пост председателя "Открытой России", стало известно еще в начале марта. Исполнительный директор движения Тимур Валеев тогда пояснил, что у экс-главы ЮКОСа останется статус основателя движения с "довольно-таки хорошими полномочиями", то есть он сможет влиять на работу движения "без каких-то проблем для себя".

Отметим, что Ходорковский накануне объявил о поддержке Дмитрия Гудкова на выборах мэра Москвы, а Алексея Навального — на предстоящих в следующем году выборах президента России. В чем выразится эта поддержка, он не уточнил, лишь отметив, что "Открытая Россия, как и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), пытается сломать политическую повестку и перевести ее в другую плоскость.

В том числе и для этого организация готовит масштабную акцию "Надоел". Она пройдет 29 апреля во всех городах России, где уже открыты отделения движения, и закончится подачей требований, обращенных к президенту страны Владимиру Путину, — не идти на четвертый президентский срок.

"Призываем всех, кому надоела несменяемость власти, вне зависимости от своих политических убеждений, присоединиться к нашей акции", — заявили в организации. Валеев же подчеркнул, что "Открытая Россия" заявляет "мирную и законную" акцию, цель которой — "поддержка конституционного строя в стране, а не его расшатывание".