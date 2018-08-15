15.08.2018, 07:15

Ходорковский создал фонд для расследования преступлений против журналистов

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Deutsche Welle
EST
Ходорковский создал фонд для расследования преступлений против журналистов
Foto: Karli Saul

Основатель движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский и его бывший партнер по бизнесу, один из экс-руководителей нефтяной компании ЮКОС, Леонид Невзлин объявили о создании Фонда международных расследований преступлений против журналистов Justice for Journalists.

Как написал Ходорковский во вторник, 14 августа, в Facebook, расследования будут вестись "вне зависимости от места" совершения правонарушений и мотивов лиц, стоящих за ними.

На работу организации Ходорковский и Невзлин выделили первоначальный взнос в размере пяти миллионов долларов (4,41 млн евро). Фонд будет управляться консультативным советом и сетью экспертов, представляющих различные сферы профессиональных интересов.

В число членов совета, помимо Ходорковского и Невзлина, уже согласились войти издатель и председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов, политолог и бывший президент медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) Джефри Гедмин, иностранный корреспондент британской газеты The Guardian Люк Хардинг, а также спецкор газеты The Wall Street Journal в России Дэвид Сэттер.

"Расследование убийства Кирилла (Радченко. — Ред.), Александра (Расторгуева) и Орхана (Джемаля) может стать для Фонда делом первостепенной важности", — пояснил Михаил Ходорковский. Названные им репортеры по заданию "Центра управления расследованиями" (ЦУР) Ходорковского вели съемки в Центральноафриканской республике (ЦАР), где работали над проектом "Российские наемники", посвященном частным военным компаниям, а именно ЧВК Вагнера. Тела журналистов были обнаружены 30 июля в районе контрольно-пропускного пункта в 23 километрах от крупного транспортного узла Сибю, расположенного к северу от столицы — Банги.

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