Ходорковский: Путин обдумывает отставку до 2024 года

По мнению бывшего главы нефтяного концерна ЮКОС Михаила Ходорковского, президент России Владимир Путин размышляет о том, чтобы уйти со своего поста до 2024 года, когда должен закончиться следующий президентский срок. Об этом опальный экс-олигарх сказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung, передает DW.

"У меня такое впечатление, что Путин по личным соображениям обдумывает свою отставку до 2024 года. Он должен сейчас с этим определиться. Важным шагом стало бы выдвижения заместителя. Это небезопасно, и я не знаю, решится ли он на это", — заявил Ходорковский.

Отвечая на вопрос, кто может гарантировать Путину неприкосновенность после отставки, он указал, что сейчас в России никто не может дать такой гарантии.

В этом и проблема. Поэтому для него должна быть разработана некая модель, это требует годы. И эта модель может функционировать только при содействии Запада", — полагает экс-глава ЮКОСа. Ходорковский уточнил, что президент Путин не всесилен в России, где сформировалась "феодально-криминальная система".

Своей нынешней целью Ходорковский назвал создание в России правового государства. "И мы его получим. Я до этого еще доживу", — уверен он.