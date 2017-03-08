Ходорковский об уходе из "Открытой России": моя часть работы выполнена

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский покидает пост председателя общественно-политического движения "Открытая Россия", подтвердил он Русской службе Би-би-си.

"Моя часть работы выполнена. Движение стремительно обрастает сторонниками. В основном молодыми и самостоятельно мыслящими. Я, как и обещал, передаю бразды оперативного управления им. Впереди у меня новые проекты", — сказал Ходорковский.

Нового руководителя "Открытой России" изберут на конференции в середине апреля.

Тогда же состоятся перевыборы членов федерального совета движения, сообщил ранее исполнительный директор движения Тимур Валеев.

"Он [Ходорковский] это обещал еще в Хельсинки в ноябре прошлого года, заявив, что будет на должности председателя заново учрежденной организации только первые шесть месяцев", — написал Валеев в "Фейсбуке".

Впрочем, он рассказал РБК, что у экс-главы ЮКОСа останется статус основателя движения с "довольно-таки хорошими полномочиями".

Ходорковский и его движение

Общественно-политическое движение "Открытая Россия было официально учреждено осенью прошлого года по инициативе Михаила Ходорковского.

Как написано в принятой программе движения, ожидая политических перемен, "Открытая Россия" собирается попутно оказывать юридическую поддержку политическим активистам, проводить мониторинг работы избранных депутатов Госдумы и антикоррупционные расследования, поддерживать различные акции протеста и гражданского неповиновения.

Следственный комитет России неоднократно проводил обыски в офисах и квартирах сотрудников "Открытой России", живущих в Москве.

Михаил Ходорковский — в прошлом глава и совладелец ЮКОСа — был в 2003 году арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов и приговорен к длительному тюремному заключению.

В декабре 2013 года, отсидев большую часть срока, он был помилован и уехал за границу, пообещав не заниматься политикой, однако вскоре возродил "Открытую Россию" и объявил, в частности, о своей поддержке нескольких кандидатов на выборах в Государственную думу и несколько региональных законодательных собраний.

Вскоре после этого СКР заочно предъявил Ходорковскому новые обвинения: его подозревают в причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.

Ходорковского также обвиняют в покушении на убийство Вячеслава Кокошкина, который сопровождал Петухова, и в двух покушениях на бизнесмена Евгения Рыбина, во время одного из которых погиб его охранник.

Глава "Открытой России" отвергает эти обвинения, называя их политически мотивированными.