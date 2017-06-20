Ходорковский: люди голосуют за Путина от безысходности

Выступая на Global Media Forum в Бонне, создатель фонда "Открытая Россия" Михаил Ходорковский объяснил, почему власть Владимира Путина скоро может зашататься и почему важны уличные протесты в РФ, пишет DW.

Владимир Путин не идет на президентские выборы в 2018 году. Вместо этого он назначает преемника, который будет вынужден провести необходимые политические реформы. Так создатель фонда "Открытая Россия" Михаил Ходорковский описал, на его взгляд, лучший сценарий развития России на ближайшие годы. "Это такая фантазия у меня", — добавил он во время выступления на Global Media Forum (GMF), который открылся в Бонне в понедельник, 19 июня. Фантазии, мечты и реальные перспективы развития России бывший глава нефтяной компании "ЮКОС" обсудил на ежегодном форуме, который организует медиакомпания DW.

Надежда на мягкую смену власти

В ходе получасового общения в форме вопросов и ответов, которое модерировал главный редактор русской редакции DW Инго Маннтойфель (Ingo Mannteufel), Ходорковский неоднократно подчеркнул, что надеется на мягкий вариант смены власти в России. Однако, добавил он, если Путин не согласится уйти, уже в ближайшие годы государственный аппарат начнет искать альтернативы: "А это значит, что до момента, когда все изменится, но гораздо более жестким путем, уже пошел отсчет".

После освобождения из тюрьмы в конце 2013 года Михаил Ходорковский живет за рубежом и полностью исключает свое возвращение на родину. Самый известный российский заключенный и некогда один из богатейших людей страны провел десять лет за решеткой за уклонение от уплаты налогов. Арест Ходорковского последовал вскоре после его открытого спора с Владимиром Путиным на встрече с российскими олигархами в 2003 году, в ходе которой тогда еще глава "ЮКОСа" указал президенту на масштабы коррупции в России.

Дело против жесткого критика Кремля многие называли политически мотивированным. В 2011 году международная правозащитная организация Amnesty International признала его узником совести. Ходорковский вышел на свободу, подав прошение о помиловании, которое подписал лично Путин.

По мнению Ходорковского, нынешняя поддержка российского президента базируется на том, что люди не видят альтернативы. Согласно последнему опросу "Левада-Центра", в конце мая рейтинг главы государства составлял 82 процента. Из них к твердому электорату Путина относится не более 30-40 процентов избирателей, убежден Ходорковский: "Остальные люди если и будут голосовать за него, то только от безысходности. Это означает, что общество ищет альтернативу".

"Объяснить людям, что альтернатива есть"

В связи с этим главная задача "Открытой России" — объяснить людям, что у них есть альтернатива, подчеркнул Ходорковский: "Страна управляется неэффективно, и если они реально этого захотят, то ситуация изменится". В этом плане очень важны уличные протесты, уверен основатель фонда: именно протесты помогают людям понять, что альтернатива существует, что у тех, кто недоволен ситуацией в стране, много единомышленников.

Кто конкретно может стать такой альтернативой, он не уточнил, однако дал четко понять, что сам не претендует на должность первого лица в государстве. "Я не продвигаю себя на первый пост в России. Я считаю, что не так важно, кто будет на этом первом посту. Для России важно изменить систему", — отметил бывший нефтяной магнат.

На состоявшихся в прошлом году выборах в Государственную думу фонд "Открытая Россия" поддерживал кандидатов в депутаты. В сентябре того же года Михаил Ходорковский запустил проект "Вместо Путина", задача которого состоит в том, чтобы выбрать альтернативного кандидата в президенты, который мог бы избираться в 2018 году.

Ходорковский также ратует за развитие независимых СМИ в России. Его проект "Открытые медиа" поддерживает стартапы, занимающиеся журналистскими расследованиями. Выступая на GMF, он отметил, что Кремль подмял под себя все основные СМИ — от телевидения до интернет-изданий, тогда как небольшое количество независимых изданий находится под постоянным давлением.

"В этой ситуации наличие авторитетных альтернативных мнений очень важно, потому что блогеры не могут играть ту роль, которую СМИ играют во всем мире, — объяснил Ходорковский. — Мы стремимся помочь средствам массовой информации создать поле мнений".

Идеальный вариант: Россия как парламентская республика

По мнению Ходорковского, лучшей формой правления для России была бы парламентская республика. "Для того чтобы Россия могла гармонично развиваться, недостаточно одного человека, — указал он. — Огромной страной невозможно управлять вне закона, а закон на сегодняшний день на нашей территории не поддерживается. То есть фактически Путин вынужден управлять страной в ручном режиме. Возможно ли это? Да конечно нет, это миф".

По мнению Ходорковского, сегодняшняя Россия "разбита на кучу удельных княжеств — как территориальных, так и отраслевых. И конечно создание нормальной, сбалансированной парламентской модели с сильным правительством, с независимым судом — это укрепление системы управление страной".