"Хочешь работать - приходи": как собрали митинг за Путина в Лужниках

Предвыборный митинг Владимира Путина в Лужниках собрал столько же людей, сколько и аналогичная акция в 2012 году. И вновь на стадионе оказались не только искренние сторонники президента, но и те, кого заставили митинговать под страхом увольнения.

Впрочем, большинству оказалось неважно ни то, что президента пришлось ждать два часа на холоде, ни то, что предвыборной программы у него все еще нет. Они заверили уделившего им две минуты Путина, что с ним готовы на все.

"Меня пригнали как барана"

Субботний митинг в поддержку Путина стал его первым публичным предвыборным мероприятием и, вероятно, последним. От бесплатного эфирного времени на федеральных телеканалах штаб кандидата отказался, от дебатов тоже, а по регионам Путин ездил как президент, а не как кандидат на этот пост.

Многочисленные поездки Путина по стране в Кремле объясняют рабочими обязанностями президента. Соперники президента также обращали внимание, что он получил два часа прямого эфира во время обращения с посланием к Федеральному собранию на этой неделе — впрочем, глава ЦИК Элла Памфилова не увидела агитации в речи, где Путин рассказывал о военной мощи России и планах развития страны на шесть лет.

Митинг-концерт должен был начаться в Лужниках в два часа дня. Но уже около полудня к стадиону стягивались плотные толпы людей. На съезде с Третьего кольца парковались синие автобусы Мосгортранса с табличками "проезд бесплатный".

Судя по номерам, они приехали со всей Москвы. Встречались и автобусы маршрута "Б", которые ездят по Садовому кольцу, и с окраин, например, из района Теплый Стан.

"Зачем [сказали приехать], не знаю — вас видимо возить. Сейчас на "Парк культуры" поеду людей забирать", — рассказал один из водителей. Мимо проехал забитый людьми рейсовый автобус с надписью "Владимир". "Не паркуйтесь тут, сейчас маршрутки с людьми поедут", — ворчал сотрудник полиции, пытаясь разогнать таксистов.

Люди организованно сбивались в группы, ориентируясь на руководителя с каким-нибудь опознавательным знаком — флагом, зонтиком, искусственными цветами или табличкой с названием района или учреждения. Затем быстрым шагом шли по улице Лужники к стадиону. Мужчина, державший листок в файле с надписью "Измайлово", каждый раз прятал его при виде камеры.

Руководитель группы от "Боевого братства" (объединения ветеранов локальных войн во главе с экс-губернатором Московской области Борисом Громовым) охотно подтвердил, что на митинг-концерт, где ждали выступления доверенных лиц президента, а также популярных поп-исполнителей, люди пришли организованно. В руках он держал листок с именами и фамилиями своих подопечных — "чтобы никого не забыть".

Многие участники подбегали к камерами и, улыбаясь, рассказывали, что приехали в Лужники в свой выходной, чтобы поддержать Путина. Правда, сообщить, откуда именно они узнали про митинг, некоторые затруднялись. "Мне приснилось ночью", — огрызнулась пожилая женщина.

С удовольствием собравшиеся говорили, какие пункты президентской программы Путина нравятся им больше всего. В основном участники концерта вспоминали об обещаниях президента поддерживать молодежь и социальную сферу и очень удивлялись словам корреспондентов Би-би-си о том, что программа Путина еще не публиковалась.

"Это какой-то провокационный вопрос. Его программа вся налицо, ему даже писать ничего не надо, все и так видно", — нашлась одна из участниц митинга.

Большинство из опрошенных рассказывали, что пришли на митинг по зову сердца, однако нашлись и те, кто признался в обратном. "Меня пригнали как барана. Я работаю в госучреждении. Здесь все сто тысяч такие. Вы добровольно пошли бы на такой мороз? Нет конечно. Я хочу работать, поэтому пришел", — рассказал Би-би-си мужчина по имени Александр, тренер по настольному теннису в досуговом центре.

Он предположил, что за такое признание его с работы уволят, но все равно разрешил рассказать о нем в репортаже: "У нас госучреждение. Хочешь работать — приходи". На выборы Александр не собирается: "Зачем избирать того, кто уже заранее избран? Я считаю, что это фарс".

"От работы" на концерт пришла и работница "Московских кабельных сетей", которая свое имя называть не стала.

- Да, попросили всех прийти, — подтвердила девушка.

- То есть, заставили?

- Нет! У нас есть желающие! — резко осеклась она.

- Вы из желающих?

- Нет.

- То есть, не хотели идти?

- Почему, хотела, — совсем растерялась она.

Были на концерте и такие участники, которые говорить о давлении со стороны работодателя наотрез отказывались. "Не надо мне компромиссные [возможно, имелось в виду "компрометирующие" — Би-би-си] вопросы задавать", — испуганно ответила женщина средних лет на вопрос, зачем она пришла на концерт за два часа до его официального начала.

По сведениям Би-би-си, на митинг также настойчиво попросили прийти учителей московских школ, причем они должны были принести самодельные плакаты. Разнарядка по участникам была дана и в столичной мэрии.

Работник бюджетного учреждения, которое работает в сфере обслуживания дорог, Иван (имя изменено по его просьбе) рассказал, что его и его коллег "согнали на митинг". "Либо ползарплаты не будет, либо уволят — и все [если не пойти]. Мы на метро приехали за свой счет. Выходной не дадут", — пожаловался мужчина. На вопрос о том, сколько его сослуживцев оказалось в Лужниках, Иван ответил: "Д******. Много. Очень много. Голосуйте за Вову. А я — нет. Я за Навального, но как-то он соскочил".

Сторонники Навального, кстати, тоже пришли на митинг, однако к ним на концерте отнеслись не так благосклонно. Волонтеров штаба политика из подмосковного Пушкино на митинге задержала полиция.

Александр Гольцов и Влад Ефимов принесли наклейки и значки с символикой кампании Навального и пошли на стадион. Другой митингующий попытался порвать наклейки, завязалась драка, ее пресекли полицейские. Оппозиционеров заперли в служебном помещении Лужников. Их продержали там два часа, пока митинг не завершился, а затем отпустили без составления протоколов.

Пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов в разговоре с Би-би-си подчеркнул, что кандидат "поставил перед штабом задачу действовать в строгом соответствии с законом, что мы и делаем". "Если кто-то считает, что их права были нарушены и на митинг они пришли не по своей воле, они вправе обратиться в суд", — добавил он.

"От Волги до Енисея", от керлинга до лапты

Агитировать участников митинга за президента должны были группа "Любэ", Олег Газманов, Денис Майданов, Лариса Долина, Александр Розенбаум и Филипп Киркоров. Уже в час дня, когда тысячи людей еще только шли на трибуны, ведущий митинга, спортивный комментатор и доверенное лицо кандидата Дмитрий Губерниев уже вовсю разогревал толпу, пока Николай Расторгуев пел знаменитую "От Волги и до Енисея".

МВД отчиталось, что на концерт, несмотря на десятиградусный мороз, пришли около 130 тысяч человек. Лужники, вмещающие больше 80 тысяч, митингующие заполнили до отказа — лишь один из верхних секторов занавесили большим национальным флагом, свободных кресел не было.

На таком же митинге и в том же месте Путин выступал и шесть лет назад, перед президентскими выборами 2012 года. Даже число участников, по данным ГУВД, оказалось одинаковым — тогда по официальной оценке на него тоже пришли 130 тысяч человек.

В субботу часть сторонников Путина предпочла остаться снаружи у стадиона — там на большом экране транслировали концерт. Скучать собравшимся не приходилось. Для них подготовили конкурсы и развлечения.

Желающие могли не только отведать гречки из полевой кухни, но и, например, сыграть в керлинг на мини-дорожке с искусственным льдом. Рядом под плакатами с изображением Богородицы и Иисуса Христа люди в ватниках предлагали сторонникам Путина сыграть в лапту, пострелять из лука, сразиться на мечах или на огромных поролоновых бревнах, которые по виду больше напоминали гигантские сосиски.

Рядом несколько мужчин тягали гантели гири под музыку групп Apocalyptica и Rammstein. На их фоне пары с детьми катались на расписанных древнерусским орнаментом деревянных качелях. Здесь же огромными шайбами стреляли в мишень из гигантской рогатки.

На стадионе же люди, завернувшись в пледы, слушали Ольгу Кормухину, которая пела Цоя, и режиссера Никиту Михалкова, который называл собравшихся "товарищами".

Многие ели принесенные бутерброды и грелись чаем из термосов. Те же, кто оказался у сцены, на месте футбольного поля, водили хороводы и танцевали в ожидании Путина.

Кондрашов заверил Би-би-си, что мероприятие организовывалось штабом и оплачено из избирательного фонда кандидата.

Согласно отчету Центризбиркома от 27 февраля, всего на проведение публичных предвыборных мероприятий штаб Путина потратил 10,65 млн рублей.

"Мы сделаем это, да?"

В своем выступлении шестилетней давности Путин сосредоточился на том, что нужно защищать Россию и не допустить, "чтобы кто-нибудь вмешивался в наши внутренние дела". "И мы просим всех не заглядывать за бугор, не бегать налево, на сторону, и не изменять своей Родине", — говорил тогда Путин. Собравшимся на стадионе он тогда задал всего два вопроса "Мы любим Россию?" (два раза) и "Мы победим?" (один раз).

На этот раз речь президента президента оказалась короткой — он выступал всего две минуты. Однако публика выступление встретила с нескрываемым восторгом: как только Путин вышел на сцену, сотни людей захлопали, достали телефоны и подняли над головой плакаты. Многие до этого видели президента только по телевизору и не скрывали радости, что впервые оказались настолько близко к нему.

За несколько часов на сцене выступили десятки доверенных лиц президента, но появился он именно в тот момент, когда на помосте закончила выступать одна из участниц его команды — движения Putin Team, певица Полина Гагарина, и туда поднялись российские олимпийцы.

Был среди них и скелетонист Никита Трегубов, которые еще в среду на вручении госнаград в Кремле жаловался Би-би-си, что спорт смешивают с политикой, и российские хоккеисты ("Наша "Красная машина"!", — надрывался Губерниев), и любимицы публики — фигуристка Евгения Медведева и ее одногруппница, 15-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Участие Загитовой в концерте — это нарушение избирательного законодательства, которое запрещает прямое или косвенное привлечение к агитации лиц, не достигших 18 лет на день голосования, объяснил Би-би-си сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц: "Митинг-концерт — это же агитационное мероприятие. Она же не просто так мимо проходила. Организаторы ее представили, допустили, что она попадет на фотографии и в телевизионные сюжеты. То есть привлекли к агитации".

Объявляя Путина, Губерниев напомнил собравшимся, что 10 лет назад "Лужники" были большим рынком, куда москвичи ездили за джинсами, а сейчас это уже это современный стадион.

"Я приветствую вас всех, кто собрался в "Лужниках", это уже не "лужа", как говорили несколько лет назад", — принял передачу Путин. Концерт он скромно назвал "митингом за сильную Россию", а не агитационным мероприятием в поддержку самого себя.

Президент поприветствовал и стадион, и тех россиян, которые на стадион в субботу не пришли: "А таких людей очень много: это сотни тысяч, миллионы людей, миллионы! И в этот праздничный, солнечный, морозный московский день я хочу сказать, что мы чувствуем рядом с собой их дыхание, их локоть и их плечо, потому что вместе мы команда!, — сказал Путин. — Мы команда, да?".

Митингующие с энтузиазмом с этим согласились. Некоторые прослезились.

А Путин тем временем рассказывал, что нужно сделать, чтобы "весь XXI век" прошел "под знаком ярких побед России": "Нужно добиться того, чтобы будущие поколения россиян были счастливы".

Страна, по словам президента, должна быть яркой и "устремленной вперед, в будущее", потому что "здесь живут наши дети". "И будут жить наши дети", — твердо добавил он.

"Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы! Мы сделаем это, да?" — как будто неуверенно спросил Путин. Лужники одобрительно загудели — будто убеждая президента, что все будет сделано.

"За нас и кроме нас этого не сделает никто", — подытожил Путин. И снова спросил митингующих, готовы ли они сделать все, чтобы в XXI век прошел под знаком побед. Но спрашивать было и не надо — собравшиеся уже были готовы на все.

"Мы все видели, помним, как наши ребята-хоккеисты после выигрыша медалей на Олимпиаде пели гимн. Но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе, под музыку нашего национального гимна! Мы сделаем это, да?" — уже в третий раз президент задал собравшимся тот же вопрос.

Ответ не требовался, он крикнул "поехали", немедленно заиграла музыка, и многотысячный стадион запел. Путин пел в микрофон вместе с ним.

"Спасибо вам большое, храни вас Господь", — сказал президент на прощанье Лужникам, пожал руки своим доверенным лицам и покинул стадион. "Давайте еще раз вместе, Лужники — Россия, Россия, Россия!" — кричал Губерниев со сцены.

Лужники, тем временем, последовали примеру президента — люди встали и теми же организованными группами, какими и пришли, двинулись к выходу. На сцене появился Стас Михайлов с песней "Русь".

"То ли было, то ли будет так, я пророчить не берусь, встанешь ты с колен побитая, неприкаянная Русь. Ох, страна моя бедовая, в голос хочется рыдать. Поднимайся моя Родина! Нам не время умирать", — надрывался певец, но не мог удержать собравшихся на местах.

"Холодно очень", — коротко объяснила Би-би-си девушка уже на выходе со стадиона.

"А мы не уходим, мы друзей встретить", — заверили мужчины лет сорока, которые несли свернутые и перемотанные скотчем флаги.

"Чего мы уходим?… Лех, а чего мы уходим?" — другой сторонник Путина попросил своего друга помочь с объяснением. Тот тоже не нашелся с ответом.

"А у нас группа, нас привезли сюда с работы. Автобус ждет", — объяснял Би-би-си другой участник митинга, сотрудник ГБУ "Московские дороги".

На часах едва перевалило за 14:30. К половине четвертого МВД отчиталось: мероприятие завершилось.