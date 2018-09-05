Химические выбросы в Крыму: закрыты все школы и детсады Армянска, возбуждено уголовное дело

Дело заведено по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов Уголовного кодекса РФ.

Первые химические выбросы произошли 23 августа. В заявлении главы пророссийской администрации Крыма Сергея Аксенова от 4 сентября отмечается, что речь идет о сернистом ангидриде. Бесцветный газ используется, в частности, при получении серной кислоты, в бумажном и текстильном производстве.

Превышение его допустимой концентрации в воздухе связано с работой завода "Крымский Титан", который после аннексии Крыма Россией был перерегистрирован как филиал российского ООО "Титановые инвестиции".

Першение в горле, рвота у детей

Жители Армянска начали массово жаловаться в соцсетях на то, что на заборах, крышах домов, бытовых предметах и растениях появился желтоватый налет.

Многие отмечали, что с деревьев начала преждевременно опадать листва.

Некоторые горожане говорили о першении и боли в горле, сыпи и рвоте у детей. В больницах начали фиксировать обращения пациентов с признаками химического отравления.

По распоряжению Сергея Аксенова в связи с произошедшим все школы и детские сады города будут закрыты на две недели. Принято решение направить детей школьного и дошкольного возраста — "с мамами… в крымские санатории", "за счет государства", отметил он.

Работа на заводе приостановлена

На две недели приостановлено и производство на титановом заводе, причем сотрудникам пообещали месячную зарплату "в полном объеме".