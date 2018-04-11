Химическая атака в Сирии: что нам известно

Активисты сирийской оппозиции, спасатели и медицинские работники сообщают о гибели более 40 человек в результате предполагаемой химической атаки в городе Дума в Восточной Гуте.

Они утверждают, что в минувшую субботу на город были сброшены бомбы с токсичными химическими веществами. Ответственными за атаку они считают правительственные силы.

Официальный Дамаск утверждает, что даннные о химической атаке в Восточной Гуте были сфабрикованы. На том же настаивает и командование российских сил, ведущих военную операцию в Сирии.

"7 апреля была предпринята […] попытка фабрикации ложных свидетельств якобы применения сирийскими властями отравляющих веществ в Восточной Гуте", — заявил представитель российского Генштаба Виктор Познихир, добавив, что в субботу в Думе "в очередной раз имитировали перед видеокамерами постановочную "химическую атаку" на мирных жителей города".

Почему Дума?

В феврале правительственные силы начали масштабное наступление на позиции повстанцев в Восточной Гуте. По последним данным, за время проведения наступательной операции в этом районе погибли более 1700 мирных жителей.

В марте военным удалось разделить контролируемый повстанцами анклав на три части. На территории одного из районов (его центром является Дума) проживает 80-150 тысяч человек. В двух других частях анклава повстанцы и боевики оказались перед лицом неизбежного поражения и согласились на эвакуацию в северные районы Сирии.

Повстанцы из коалиции "Джейш аль-Ислам", которая контролирует территорию вокруг города Дума, продолжает противостояние. В пятницу переговоры между "Джейш аль-Ислам" и Дамаском провалились, после чего силы Башара Асада возобновили авиаудары по этому району.

Что произошло в Думе в субботу?

Правительственные войска продолжили наносить удары по этому району в субботу, 7 апреля. Сообщалось о гибели десятков мирных жителей в результате ударов с использованием обычных боеприпасов.

Затем последовало сообщение о химической атаке. Активисты из Центра документации нарушений международного права в Сирии (VDC) сообщили о двух случаях применения бомб с токсичными химическими веществами. Активисты утверждают, что за атаки несут ответственность силы Башара Асада.

Первый случай, по их данным, произошел в субботу в 16:00 по местному времени (14:00 по Гринвичу) в районе пекарни на улице Умара ибн аль-Хаттаба в северо-западной части города.

Активисты ссылаются на слова одного из спасателей из Сирийской граждаской обороны ("Белые каски"), который говорил, что после удара в этом районе чувствовался сильный запах хлора, однако он не мог определить источник.

"Позже мы обнаружили тела людей, задохнувшихся от токичных газов. Они все находились в закрытых помещениях, поскольку они спрятались от бомбежки. Это [нахождение в закрытом помещении] могло привести к их быстрой смерти, так как никто не слышал их криков и просьб о помощи", — цитируют активисты слова спасателя.

Второй инцидент, по данным активистов, произошел в восточной части города — у площади Мучеников — приблизительно в 19:30 по местному времени.

К 19:45 в больницы были доставлены более 500 человек с симптомами отравления химическим веществом — в основном это были женщины и дети, — сообщают активисты из Сирийской гражданской обороны и Сирийско-американского медицинского общества.

У пациентов наблюдалась одышка, центральный цианоз (синюшная окраска кожи и слизистых оболочек, обусловленная высоким содержанием в крови карбгемоглобина), ожоги роговицы, сильный запах хлора. У многих изо рта шла пена. У одной женщины начались конвульсии и сильно сузились зрачки.

Спасатели обошли все дома в районах предполагаемых химических атак и нашли тела погибших. У многих из них были те же признаки химического отравления.

Союз организаций медицинской и гуманитарной помощи (UOSSM), который оказывает поддержку больницам в Сирии, также получил сообщения о двух химических атаках.

После первой атаки в больницы поступили пациенты, которые страдали от проблем с дыханием и раздражения слизистой оболочки глаз, заявили в UOSSM. После второй атаки в больницы поступили пациенты в более тяжелом состоянии: у многих из них шла пена изо рта, от них очень сильно пахло хлором, наблюдался цианоз.

Студент, который работает в одной из сирийских больниц, сообщил Би-би-си, что один из их пациентов, поступивший с такими симптомами, скончался. "У него очень сильно были расширены зрачки, изо рта шла пена. Когда его к нам привезли, его сердце уже билось очень медленно. Потом он начал кашлять кровью", — рассказал студент.

На видео, которые опубликовала группа активистов из Douma Revolution, видно, что среди погибших есть женщины и дети.

Сколько человек погибли?

По данным Центра документации нарушений международного права в Сирии (VDC), 25 человек стали жертвами первой атаки, еще 20 погибли в результате второй атаки.

"Белые каски" и Сирийско-американское медицинское общество сообщают, что спасатели обнаружили тела 42 человек. Еще один пострадавший скончался вскоре после госпитализации. Еще шесть человек умерли в ходе лечения. Также отмечается, что спасатели не смогли продолжить поиски погибших и пострадавших из-за сильного запаха хлора и начавшихся проблем с дыханием у самих спасателей.

Изначально Союз организаций медицинской и гуманитарной помощи сообщил о 70 погибших. В понедельник, 9 апреля, он пересмотрел эти данные и сообщил о гибели 42 человек, отметив, что число жертв предполагаемых химических атак может еще вырасти.

Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что жертвами авиаударов по Думе в пятницу и субботу стали почти 100 человек, из них 21 погиб в результате удушения.

В среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) процитировала сообщение, в котором говорится, что в результате атаки погибли 70 человек (ранее об это заявлял Союз организаций медицинской и гуманитарной помощи).

По данным ВОЗ, сотрудничающие с ней медицинские организации сообщили о 500 пострадавших, которые поступили в больницы с симптомами воздействия токсичных химических веществ.

Что может быть предпринято?

В понедельник Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что специальная комиссия собирает информацию из всех доступных источников о предполагаемых химических атаках в Восточной Гуте.

Эксперты отмечают, что видео не может служить достоверным свидетельством того, что запечатленные на опубликованном активистами видео люди стали жертвами химической атаки. Единственный способ подтвердить эти сообщения о химатаке — провести соответствующие лабораторные анализы.

Однако с начала марта международные гуманитарные организации не могут добиться получения разрешения на въезд в Думу.

"Белые каски" и Сирийско-американское медицинское общество считают, что погибшие от удушья подверглись воздействию токсичных химических веществ — скорее всего, одного из органофосфатов, которые могут оказывать нервно-паралитическое воздействие.

Рапхал Питти, эксперт Союза организаций медицинской и гуманитарной помощи, считает, что "хлор использовался, чтобы скрыть применение зарина [вещества нервно-паралитического действия]".

США, которые поддерживают сирийскую оппозицию, считают, что у жертв предполагаемой химической атаки есть симптомы, указывающие на использование удушающих веществ и веществ нервно-паралитического действия.

Что говорит официальный Дамаск?

Сирийское правительство последовательно отрицает использование химического оружия. Официальный Дамаск обвинил повстанцев в фабрикации данных о предполагаемой химической атаке. По утверждениию сирийских властей, повстанцы надеются не дать правительству вернуть контроль над Думой.

"Каждый раз, когда сирийская армия одерживает победу над терроризмом, появляются обвинения в использовании химического оружия", — цитирует государственное сирийское информационное агентство САНА источник в министерстве иностранных дел страны.

В воскресенье МИД РФ назвал информационном вбросом появившиеся в субботу сообщения о химической атаке в городе Дума.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил в понедельник, что российские военные эксперты были в городе Дума и подтвердили, что никаких признаков использования токсичных химических веществ обнаружено не было, также как и погибших или пострадавших в результате предполагаемых химических атак.

"Врачи в городе Дума отрицают, что к ним поступали пострадавшие с химическими отравлениями", — сказал он.

Василий Небензя считает, что в случае появления сведений о химической атаке на место должны немедленно приехать эксперты ОЗХО и оценить ситуацию. Он также сказал, что безопасность экспертов ОЗХО могут обеспечить российские военные.

Как отреагировало международное сообщество?

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что был в ярости после получения сообщений об атаках в сирийском городе Дума. Он также предупредил, что использование химического оружия любой из сторон конфликта является прямым нарушением международного законодательства.

В среду президент США Дональд Трамп написал твит, в котором пообещал нанести удар по Сирии ракетами, невзирая на российские угрозы сбивать их.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и "умные"! Ты не должна быть партнером Зверя, Убивающего Газом, который убивает своих людей и получает от этого удовольствие", — написал американский президент в "Твиттере".

В начале недели Трамп заявил, что удары по Думе были "чудовищным нападением на мирных сирийцев с использованием запрещенного химического оружия".

Трамп заявил, что намерен выяснить, кто несет ответственность за нападение, после чего принять важное решение в течение 24-48 часов. Отвечая на вопрос о возможности военных действий, Трамп сказал, что он ничего не исключает.

Великобритания и Франция заявили, что удары по городу Дума напоминают по характеру предыдущие химические атаки, которые предположительно осуществили правительственные силы Сирии.

Когда было использовано химическое оружие в Сирии?

В августе 2013 года по жилым районам Восточной и Западной Гуты были выпущены несколько ракет с боеголовками, содержавшими в общей сложности, по данным ООН, порядка 350 литров зарина. Жертвами атаки стали сотни человек. Эксперты ООН подтвердили, что в ходе атаки был применен зарин, однако в их задачи не входило выяснение того, кто именно стоял за атакой.

Страны Запада утверждают, что химическую атаку в Восточной и Западной Гуте в 2013 году могли осуществить только правительственные силы. Президент Сирии Башар Асад отрицает причастность армии к химической атаке. Он согласился подписать Конвенцию о запрещении химического оружия и уничтожить его запасы.

Эксперты из объединенной миссии ООН и ОЗХО заявляли ранее о своей убежденности в том, что за химичесокой атакой в городе Хан-Шейхун стоят правительственные силы. Эксперты миссии также считают, что правительственные силы за время гражданского конфликта как минимум три раза применили химическое оружие.

Год назад в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали более 80 человек. Несколько дней спустя США нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат крылатыми ракетами.