Бывший кандидат от демократов на президентских выборах в США Хиллари Клинтон отказалась от борьбы за кресло мэра Нью-Йорка. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на ее близкого друга политолога Ниру Танден.

”Полагаю, она сосредоточится на благотворительной деятельности — помощи детям и малообеспеченным семьям, — заявила Танден. — Она пыталась заниматься этим всю жизнь. Не думаю, что она когда-нибудь снова попытается избраться на какой-либо пост — будь то должность мэра Нью-Йорка или любая другая”.

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что Клинтон рассматривает возможность пойти на выборы мэра Нью-Йорка. Ее близкий друг Алан Патрикоф не исключил выдвижения политика на этот пост с учетом недовольства ряда высокопоставленных членов Демократической партии нынешним главой города — Биллом Де Блазио. В 2017 году должны пройти праймериз среди претендентов от Демпартии на эту должность, и Клинтон могла бы составить Де Блазио серьезную конкуренцию. По словам Патрикофа, в ближайшем будущем Хиллари могла бы стать ”президентом какого-либо университета, общества помощи женщинам и детям, чего-нибудь международного или даже мэром Нью-Йорка”.

Клинтон уступила своему основному сопернику — республиканцу Дональду Трампу на выборах президента США, которые прошли 8 ноября. При этом в штате Нью-Йорк бывший госсекретарь оказалась победителем.