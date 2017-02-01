Хиллари Клинтон начала писать книгу о выборах президента

Бывшая госсекректарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон анонсировала выход сборника эссе, в котором коснется прошедшей избирательной кампании.

Выход книги запланирован на осень этого года. Книгу выпустит издательский дом Simon & Schuster, уже опубликовавший предыдущие шесть ее литературных работ.

Как сообщает Ассошиэйтед Пресс, эссе вдохновлены "любимыми цитатами" женщины-политика.

Помимо этого, Simon & Schuster переиздаст новым тиражом первую книгу Клинтон "Для этого нужна деревня", увидевшую свет в 1996 году.

Переиздание будет содержать ряд новых картинок и будет нацелено на молодежь.

Как ранее выяснилось, у фолианта "Для этого нужна деревня" была соавтор, не указанная в выходных данных тома — ею оказалась Барбара Фейнман.

Помимо активизации на литературном поприще, 70-летняя Клинтон сообщила о возобновлении контракта с "Агентством Гарри Уокера", которое организовывало ее платные туры с лекциями.

Эти лекции стали частью одного из самых громких скандалов ее предвыборной кампании: гонорары, которые Клинтон получила за публичные выступления, сочли завышенными не только республиканцы, но и многие представители демократов, включая ее соперника на праймериз сенатора Берни Сандерса.

Кроме того, вопросы вызвало и вознаграждение ее предыдущей книги мемуаров: Клинтон получила 5 млн долларов за публикацию ее мемуаров "Трудный выбор" в 2014 году все в том же издательстве Simon & Schuster.