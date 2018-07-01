Хельсинки: число участников гей-парада оценивается в сто тысяч

Согласно оценкам полиции Хельсинки, в сегодняшней гей-параде приняло участие почти сто тысяч человек. Об этом полиция сообщила в Твиттере, передает Yle.



Шествие началось около часа дня на Сенатской площади и проследовало в парк Кайвопуисто, где сейчас проходит праздничный концерт.

Среди участников праздничных мероприятий можно было увидеть многих известных финских политиков, музыкантов и артистов, а также мэра столицы Яна Вапаавуори.

В этом году основной темой хельсинкского прайда стал голос. По словам организаторов, эта тема призвана подчеркнуть многообразие нашего общества и позволить зазвучать голосам, которые часто не слышны