01.07.2018, 12:40

Хельсинки: число участников гей-парада оценивается в сто тысяч


rus.delfi.ee
EST 18
Vabaõhukontsert Astu välja
Pilt on illustreerivFoto: Eero Vabamägi

Согласно оценкам полиции Хельсинки, в сегодняшней гей-параде приняло участие почти сто тысяч человек. Об этом полиция сообщила в Твиттере, передает Yle.


Шествие началось около часа дня на Сенатской площади и проследовало в парк Кайвопуисто, где сейчас проходит праздничный концерт.

Среди участников праздничных мероприятий можно было увидеть многих известных финских политиков, музыкантов и артистов, а также мэра столицы Яна Вапаавуори.

В этом году основной темой хельсинкского прайда стал голос. По словам организаторов, эта тема призвана подчеркнуть многообразие нашего общества и позволить зазвучать голосам, которые часто не слышны

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:

TOP НОВОСТИ



ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: С 1 июля уездный общественный транспорт в большей части Эстонии стал бесплатным. Где именно?

01.07.2018
Начиная с 1 июля бесплатный уездный общественный транспорт будет действовать в зонах, отмеченных на представленной вашему вниманию карте зеленым цветом.
Подробнее


Мужчина захватил заложников в супермаркете в Москве

01.07.2018
Сотрудники полиции принимают меры к задержанию мужчины, который удерживает в магазине "Дикси" на Большой Академической улице в Москве его работника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106381002
129,60 €
77,76 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107632007
102,60 €
61,56 €
-15% Meeste käekell Police COMPASS PL.15048JSB/02
229,- €
194,65 €

Трамп попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти. Что ответил король?

01.07.2018
Белый дом уточнил заявление Дональда Трампа о том, что король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд пообещал ему увеличить нефтедобычу на 2 млн баррелей. Оказывается, речь шла лишь о том, что у Саудовской Аравии есть такая возможность, а не намерения.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Вступил в силу ”пакет Яровой”

01.07.2018
С 1 июля на территории России начал действовать пакет антитеррористических поправок в законодательство, также известный под названием ”пакет Яровой”. Его предложила депутат Государственной думы Ирина Яровая, поправки были подписаны президентом России Владимиром Путиным 7 июля 2016 года.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ