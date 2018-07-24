Хейли: мы не доверяем России и никогда не будем. РФ и США никогда на станут друзьями

Соединенные Штаты Америки относятся к России и российскому руководству с недоверием и никогда не будут доверять Москве, заявил постпред США при ООН Никки Хейли, пишет "Интерфакс".

"Мы не доверяем России, мы не доверяем (президенту РФ — ИФ) Путину, и никогда не будем", — сказала она в интервью телеканалу CBN.

Она добавила: "Они никогда не станут нашими друзьями, это факт".

Тем не менее, она признала, что встречи американского президента с лидерами как Северной Кореи, так и с России были необходимы, "это то, что должно было произойти", сказала дипломат. Она пояснила: "Вы не сможете до конца понять другую сторону, если не будете с ней общаться".