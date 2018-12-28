Хашим Тачи подписал закон о создании армии Косова



По его словам, создание собственной армии обеспечит лучшее будущее для новых поколений.

”С самой высокой ответственностью за государство и с гордостью сообщаю, что сегодня я подписал законы, которые оформят создание косовской армии. Через десять лет после провозглашения независимости и через 20 лет после освобождения мы создали нашу армию”, — сказал Тачи.

Он добавил, что это стало возможным благодаря ”жертве многих поколений, которые всегда были руководством для нас”.

Ранее генсек ООН выразил обеспокоенность решением Косово создать армию.