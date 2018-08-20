Хасбулатов рассказал об уговорах Ельцина сбежать в посольство США во время путча

Хасбулатов подчеркнул, что он сам поведал об этом бывшему вице-президенту России Александру Руцкому.

”Это же факт уже известный. Правильно говорит Руцкой, только свидетелем этого был я. Он [Ельцин] меня уговаривал бежать вместе с ним. Когда я отказался, он тоже был вынужден отказаться. [Ельцин] не просто предлагал [бежать], а уговаривал: "Давайте, а не то нас убьют, через полчаса будет штурм" — и так далее”, — рассказал Хасбулатов. Он добавил, что предложил Ельцину уходить, но сам остался. ”Когда он увидел, что председатель Верховного совета не хочет с ним бежать в посольство, он не решился”, — добавил бывший глава Верховного совета.

Хасбулатов подчеркнул, что сам сообщил Руцкому о попытке Ельцина сбежать. ”Он [Руцкой] не был участником этого дела, он знает с моих слов и с моего описания, также как многие другие. Руцкой здесь ни при чем, его и близко не было”, — добавил он.

В воскресенье, 19 августа, в интервью ”Московскому комсомольцу” Руцкой рассказал, что Ельцин ”ушел в трехдневный запой” и пытался спрятаться у американцев.

Слова о запое потом опроверг начальник службы безопасности Ельцина Александр Коржаков. Он назвал Руцкого брехуном и уточнил, что Ельцин ”выпивал немножко”. ”Ельцин все время спал. Когда Руцкой пишет, что он пьяный домой приходил — это он сам пил беспробудно! А Ельцин тогда выпивал немножко. Иногда лишь по рюмочке и спал одетый. Это было 27 лет назад, брехун Руцкой”, — приводит его слова радиостанция ”Говорит Москва”.