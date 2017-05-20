Хасан Роухани лидирует на выборах президента Ирана

Действующий президент Ирана Хасан Роухани лидирует на прошедших 19 мая выборах главы страны, сообщили в министерстве внутренних дел.



После обработки почти 26 миллионов бюллетеней, Роухани получил 14,6 миллиона голосов, а его главный соперник, 56-летний Эбрахим Раиси — консервативный священнослужитель, который, как считается, пользуется поддержкой верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи — 10,1 млн голосов.



Раиси уже подал жалобы, заявив о нарушениях в ходе процесса голосования. В частности, он обвинил сторонников Роухани в пропаганде на избирательных участках, запрещенной законом о выборах.

Иранским властям пришлось продлить время работы избирательных участков на пять часов из-за высокой явки, которая в итоге составила около 70%.



Согласно данным министерства внутренних дел Ирана, на избирательных участках проголосовали более 40 миллионов человек.

Роухани был избран на первый президентский срок в 2013 году, пообещав покончить с международной изоляцией страны и создать свободное общество.



Через два года правительство Ирана заключило историческое соглашение с шестью мировыми державами, согласно которому Иран согласился частично свернуть ядерную программу в обмен на отмену экономических санкций.



Эбрахим Раиси — консервативный священнослужитель и сеид, то есть тот, кто ведет свою родословную непосредственно от пророка Мухаммеда. У него репутация человека, не готового идти на компромиссы.



Президент является высшим выборным должностным лицом в Иране и главой исполнительной власти. Однако большей властью обладает Верховный лидер Ирана, под контролем которого находятся вооруженные силы, судебная система, государственное телевидение и другие ключевые правительственные организации.



Верховный лидер также определяет и внешнюю политику страны.