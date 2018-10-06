06.10.2018, 17:40

Хакеры взломали "латышский Facebook" и разместили на главной странице фото Путина

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rus.DELFI.lv
EST 9
Хакеры взломали "латышский Facebook" и разместили на главной странице фото Путина
Foto: https://www.draugiem.lv/

Сегодня во второй половине дня оказалась взломана социальная сеть draugiem.lv, на которой размещена российская пропаганда.

При попытке зайти в сеть звучал российский гимн, появлялся российский флаг и фотографии с президентом РФ В. Путиным и российской армией, пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

На фото размещена надпись "Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается. Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание — "Русский мир"".

Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил агентству LЕТА, что на сайт Draugiem.lv совершена кибератака. В данный момент деятельность портала приостановлена на несколько часов.

Пресс-секретарь учреждения по предотвращению инцидентов с безопасностью в сфере информационных технологий Cert.lv Лига Бесере сообщила, что Cert.lv активно работает над выяснением причин и источников взлома.

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