Хакеры парализовали компьютерную систему правительства Украины

Компьютерные сети кабинета министров Украины, Киевской горгосадминистрации, десятков государственных и частных крупных банков и компаний во вторник стали жертвами массированной вирусной атаки, которая в некоторых случаях привела к остановке их операций.

Вице-премьер министр Павел Розенко сообщает, что в секретариате кабинета министров Украины по неустановленной причине перестала работать сеть. "В секретариате Кабмина тоже вся сеть "легла". Или хакнули, или защита сработала", — написал он в твиттере во вторник днем.

При этом, как сообщили "Интерфаксу" в правительстве, на данный момент ведутся работы по восстановлению системы, "компьютеры в здании правительства не работают". В спецслужбах агентству заявили, что кибератакой уже активно занимаются специалисты Госспецсвязи и киберполиции.

"В результате этих кибератак (пострадавшие) банки испытывают сложности с обслуживанием клиентов и осуществлением банковских операций", — заявили в НБУ в ответ на запрос "Интерфакса".

В НБУ добавили, что предупредили банки и других участников финансового сектора о хакерской атаке неизвестным вирусом нескольких украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов.

Как сообщил агентству гендиректор телерадиокомпании "Люкс" Роман Андрейко, в которую входит "24 канал", она также стала жертвой кибератаки. "Повреждена часть компьютерного оборудования телеканала и радиостанции. В эфир выходим с компакт-дисков", — сказал он. На сайте компании размещено изображение с экрана пострадавшего компьютера, которое свидетельствует о повреждении его так называемым вирусом-вымогателем: с предложением отправить эквивалент $300 в Bitcoin по указанному адресу.

В компании "Новая почта" во вторник также сообщили о массированной атаке вирусом "Petya.A" на информационные системы отделений и контакт-центра компании.

"Важно! Сейчас происходит кибератака на большинство ведущих украинских компаний и банков, в том числе и на нашу сеть. Соответственно, заранее приносим извинения за возможные сбои в работе компании", — говорится в сообщении крупного оператора рынка нефтепродуктов WOG.

В аэропортах "Борисполь" и "Киев" "Интерфаксу" сообщили о повреждении внутренних компьютерных сетей. Однако все аэронавигационные системы работают в штатном режиме, рейсы отправляются и принимаются без задержек, подчеркнули в аэропорту.

Центральный офис ПАО "Укргазвыдобування" также подвергся кибератаке, сообщила начальник отдела внешних коммуникаций Лариса Полищук. "Сегодня "лежат" сети нескольких банков и это свидетельствует о масштабной кибератаке в стране. Сейчас все компьютеры УГВ выключены. Работаем на телефонах", — написала она в фейсбуке.

Ранее о хакерской атаке на свои компьютерные системы заявили в столичной энергокомпании "Киевэнерго". Кроме того, НЭК "Укрэнерго" также столкнулась с проблемами в работе компьютерных систем, но они не являются критическими.

Согласно данным агентства "Интерфакса", среди пострадавших от действий вируса, в частности, компании "Киевэнерго" и "Укрэнерго", "Укрпочта" и "Укртелеком", сеть АЗС "КЛО".

В то же время в "Энергоатоме" и НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что кибератака их не задела.