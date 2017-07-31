Хакеры опубликовали сценарий новой серии ”Игры престолов”

Хакеры атаковали телесеть HBO, сообщает Telegraph. Утверждается, что они украли 1,5 Тб данных, в том числе сценарий четвертой серии седьмого сезона ”Игры престолов”. Текст уже выложен в интернет.

Кто именно стоит за атакой, пока неизвестно. Хакеры грозят опубликовать еще больше материалов в ближайшее время.

На данный момент нет информации о том, удалось ли им получить доступ к сериям ”Игры престолов”, которые еще не выходили в эфир.

В HBO подтвердили факт ”киберинцидента”. Телесеть проводит расследование, сотрудничает с правоохранительными органами, а также с компаниями, занимающимися кибербезопасностью.

Два года назад некоторые серии ”Игры престолов” попали в интернет. Это произошло после того, как обозревателям отправили материалы на предпросмотр.

Ранее сообщалось, что критикам опять отказались выдавать копии сериала ”Игра престолов” для предпросмотра.