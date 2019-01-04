Хакеры опубликовали данные Меркель и сотен других немецких политиков

Личные данные и документы сотен немецких политиков, среди которых оказалась и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), были выставлены на всеобщее обозрение в интернете предположительно в результате кибератаки. Об этом в пятницу, 4 января, на пресс-конференции в Берлине сообщили официальные представители правительства и министерства внутренних дел ФРГ.

В Сеть попали данные кредитных карт, номера телефонов, адреса, личные и внутрипартийные документы, такие как паспорта, счета, письма, приглашения, заявки на посещение партсъездов и даже содержимое чатов депутатов всех партий, представленных в бундестаге, а также депутатов земельных ландтагов, немецких членов европарламента и политиков коммунального уровня. Кроме того, опубликованы личные данные ряда деятелей культуры и журналистов.

Как сообщила представитель правительства ФРГ Мартина Фитц (Martina Fietz), среди опубликованных данных канцлера Меркель не обнаружено конфиденциальных или секретных материалов. Неизвестные опубликовали адреса электронной почты и номер факса Меркель, а также несколько писем.

По словам Фитц, к расследованию инцидента подключились Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI), Федеральное ведомство уголовной полиции и Федеральное ведомство по защите конституции.

Была ли кибератака?