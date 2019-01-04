Хакеры опубликовали данные Меркель и сотен других немецких политиков

В результате взлома в интернет попали данные депутатов всех партий бундестага. Паспорта, кредитки, адреса, телефоны, чаты и другие документы политиков, среди которых и Меркель, "висели" в Сети с конца декабря.
Личные данные и документы сотен немецких политиков, среди которых оказалась и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), были выставлены на всеобщее обозрение в интернете предположительно в результате кибератаки. Об этом в пятницу, 4 января, на пресс-конференции в Берлине сообщили официальные представители правительства и министерства внутренних дел ФРГ.
В Сеть попали данные кредитных карт, номера телефонов, адреса, личные и внутрипартийные документы, такие как паспорта, счета, письма, приглашения, заявки на посещение партсъездов и даже содержимое чатов депутатов всех партий, представленных в бундестаге, а также депутатов земельных ландтагов, немецких членов европарламента и политиков коммунального уровня. Кроме того, опубликованы личные данные ряда деятелей культуры и журналистов.
Как сообщила представитель правительства ФРГ Мартина Фитц (Martina Fietz), среди опубликованных данных канцлера Меркель не обнаружено конфиденциальных или секретных материалов. Неизвестные опубликовали адреса электронной почты и номер факса Меркель, а также несколько писем.
По словам Фитц, к расследованию инцидента подключились Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI), Федеральное ведомство уголовной полиции и Федеральное ведомство по защите конституции.
Была ли кибератака?
Представитель МВД также сообщил, что ведомства проверяют, имела ли место хакерская атака как таковая. По одной из версий, некто, имеющий доступ к частным данным в силу своей деятельности, мог предать огласке чувствительную информацию, передает агентство dpa. Уже известно, что утечка данных произошла не через правительственную сеть. Проверяется версия о возможном хищении данных через внутреннюю сеть бундестага.
Преступники до сих пор не обнаружены, мотивы взлома и слива данных пока неизвестны. Судя по всему, системного подхода к поиску данных у хакеров не было — они просто опубликовали все, что им удалось украсть. Политически важных или секретных материалов там, вероятнее всего, нет, заявили представители немецких властей на пресс-конференции, уточнив, что еще не изучена вся информация. Однако ущерб может оказаться значительным из-за большого объема похищенных личных данных политиков.
Ссылки на похищенные данные были распространены через соцсеть Twitter в конце декабря — в виде "предрождественских сюрпризов". Однако заметили их только вечером 3 января. В настоящий момент представители пострадавших партий занимаются оценкой нанесенного им ущерба, а спецслужбы блокируют доступ к ставшей общественным достоянием информации.