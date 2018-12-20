20.12.2018, 08:10

Хакеры несколько лет читали переписку европейских дипломатов. О Путине, Трампе, Китае и ядерных боеголовках в Крыму

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Donald Trump
Donald TrumpFoto: Evan Vucci, AP

Хакеры на протяжении нескольких лет имели доступ к переписке европейских дипломатов, сообщает Meduza.io со ссылкой на The New York Times.

Взлом обнаружила специализирующаяся на кибербезопасности американская компания Area 1 Security, ее представители передали журналистам около 1100 попавших в руки хакеров писем. Среди этих данных были еженедельные отчеты из представительств ЕС в США, России, Китае, Косово, Сербии и на Украине, которые были посвящены различным темам, связанным с мировой политикой.

Так, в одном из писем европейские дипломаты характеризуют встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа как ”успешную (по крайней мере для Путина)”. В другой переписке на эту же тему американские чиновники сообщали ЕС, что в Белом доме делают все, чтобы воспрепятствовать допросу американцев российскими следователями по делу Уильяма Браудера. Такой допрос предложил провести Трампу Владимир Путин.

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