Хакеры атаковали ряд британских больниц и потребовали выкуп

В нескольких регионах Великобритании в больницах, действующих под эгидой Национальной службы здравоохранения, 12 мая произошел технический сбой, предположительно вызванный хакерской атакой, сообщает meduza.io.

В ряде учреждений перестали работать телефоны и компьютеры. ”Би-би-си” пишет, что врачи ”вернулись к ручке и бумаге”.

Некоторые больницы ограничили прием пациентов, проблемы которых не требуют срочного решения.

Как пишет The Guardian со ссылкой на сотрудника NHS, на зараженных устройствах появляется сообщение с требованием выкупа для возобновления работы. В самой службе также заявили, что в атаке задействован вирус, требующий выкуп, передает The Telegraph.