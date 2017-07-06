Хакера Аникеева из "Шалтая-Болтая" приговорили к двум годам

Мосгорсуд приговорил предполагаемого основателя хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева, обвиняемого во взломе почты высокопоставленных российских чиновников, к двум годам колонии общего режима.

С учетом уже отбытого под арестом срока Аникееву предстоит провести в заключении еще 1 год и 4 месяца. Через 4 месяца он будет вправе ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

Подсудимого признали виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации. Он признал вину и пошел на сделку со следствием.

Судебные слушания проходили в закрытом режиме, так как материалам дела Аникеева был присвоен гриф "секретно".

Следователи установили, что лидер "Шалтай-Болтая" был причастен ко взлому почты шести человек, в том числе пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой, помощника президента Андрея Белоусова и сотрудника администрации президента Тимура Прокопенко. При этом Тимакова и Прокопенко не были признаны потерпевшими по делу.

Дело хакерской группы "Анонимный интернационал", более известной как "Шалтай-Болтай" связано со взломами персональных аккаунтов высокопоставленных российских чиновников и известных бизнесменов.

В частности, от лица группы в интернет утекла переписка, якобы принадлежавшая вице-премьеру Аркадию Дворковичу и сотрудникам "фабрики троллей" в Петербурге.

По версии следствия, Аникеев возглавлял группу. Он был арестован еще 9 ноября прошлого года. Еще двое предполагаемых участников проекта, Константин Тепляков и Александр Филинов, были задержаны в начале декабря 2016 года. Других возможных членов хакерской группировки следователи пока не нашли.

В конце 2016 года были также задержаны руководитель центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев и глава отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.