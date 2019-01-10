Хакер из ”Шалтая-Болтая” заявил о сотрудничестве группировки с ФСБ
Вышедший на свободу участник группировки ”Анонимный интернационал” Константин Тепляков заявил, что группа получала указания от сотрудников ФСБ.
Вышедший на свободу участник группировки ”Анонимный интернационал” Константин Тепляков заявил, что группа получала указания от сотрудников ФСБ.
Хакер из группировки ”Анонимный интернационал” (также известной как ”Шалтай-Болтай”) Константин Тепляков заявил РБК, что группа работала под руководством сотрудников ФСБ. Это стало его первым заявлением после условно-досрочного освобождения из петербургской ИК-5.
”Связь с сотрудниками ФСБ держал [руководитель ”Анонимного интернационала” Владимир] Аникеев. Он регулярно ездил на консультации, на какие-то утверждения в Москву или Питер”, — рассказал Тепляков, уточнив, что члены группы проводили время в основном за рубежом.
Он утверждает, что лидер группировки не раскрывал сообщникам, с кем имел контакты. ”Аникеев брал на себя риски, связанные с общением с внешним миром, представителями власти и спецслужб, это была часть его работы. С августа 2015 года он плотно сотрудничал с ФСБ, — рассказал Тепляков. — Доказательства этому были, он привозил инструкции по работе, требования какое-то дело запустить, какое-то — прекратить. Это были словесные рекомендации”.
Собеседник РБК добавил, что и до августа 2015 года понимал, что кто-то ”дает указания и определяет направление” работы группы, но не мог с уверенностью утверждать, что это спецслужба.
Тепляков предполагает, что контактировать с Аникеевым могли офицеры Центра информационной безопасности ФСБ, арестованные по обвинению в госизмене в конце 2016 года, примерно в одно время с членами ”Анонимного интернационала”. ”Был понятен уровень этих людей. И в принципе он совпал [с уровнем задержанных впоследствии офицеров ЦИБа]”, — сказал Тепляков.
Офицерам ЦИБ ФСБ Сергею Михайлову, Дмитрию Докучаеву, предпринимателю Григорию Фомченкову и бывшему сотруднику ”Лаборатории Касперского” Руслану Стоянову вменяется госизмена (ст. 275 УК), связанная с передачей секретных сведений спецслужбам США. О связи между этими делами сообщал ”Росбалт” в январе 2017 года; источники издания утверждали, что сразу после задержания Аникеев дал развернутые показания, где упоминался начальник второго оперативного управления ЦИБа Михайлов как лицо, связанное с ”Анонимным интернационалом”.
То, что в отношении хакеров из ”Шалтая-Болтая” в итоге возбудили уголовное дело, Тепляков связывает с конфликтом внутри ФСБ: ”Просто одни отделы закрывали на нас глаза, а другие по нам работали, вот и всё. Это просто несогласованность”.
Аникеев ранее в беседе с РБК утверждал, что у группы не было никаких контактов с ФСБ. ”Тепляков имеет косвенное отношение к группе, он выполнял случайные поручения, которые потом стали эпизодами дела. Он о группе знает чуть больше обычного обывателя. В Питер я мотался по своим личным делам, так как жил в этом городе”, — заявил Аникеев, отвечая на вопрос РБК об утверждениях Теплякова.
РБК направил запрос в ФСБ.
Теплякову, Аникееву и другим членам ”Анонимного интернационала” вменяли неправомерный доступ к охраняемой законом информации (ст. 272 УК). Они в том числе взломали переписку помощника президента Андрея Белоусова, телеведущего Дмитрия Киселева и руководителя дирекции Сбербанка Евгения Кислякова, признали следствие и суд. В блоге ”Шалтая-Болтая” также публиковалось содержание почты пресс-секретаря премьер-министра Натальи Тимаковой, замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимура Прокопенко, главы Роскомнадзора Александра Жарова и других чиновников.
В период активности ”Шалтая-Болтая” у Теплякова, по его словам, была официальная работа: живя за рубежом, он занимался разработкой программного обеспечения, работал с агентством недвижимости, рекламой, управлял интернет-магазином. ”В группе моя роль заключалась в том, что я создавал программное обеспечение и занимался анализом массивов. По сути, кроме меня и [Александра] Филинова (еще одного члена группы. — РБК), ИТ-знаниями в группе никто не обладал. Остальные были журналисты, пиарщики и прочие ”продавцы”, — рассказал Тепляков.
”Задержали меня на трапе самолета. Сотрудники ФСБ выходили в мессенджеры под аккаунтами Аникеева, и я сообщил им, что прилетаю такого-то числа, таким-то рейсом. Они меня и встретили”, — рассказал Тепляков.
Он также прокомментировал сведения о том, что ”Анонимный интернационал” частично фальсифицировал переписку чиновников, выставляемую на продажу. ”В материалах уголовного дела, действительно, такая информация проходила. Это были утверждения самих свидетелей (чиновников, чья переписка была взломана. — РБК) — говорили, что это не их переписка, она сфальсифицирована, поэтому они претензий не имеют”, — рассказал Тепляков. На самом деле группе было ”мягко говоря, не до фальсификаций”, утверждает собеседник РБК: ”Ничего там дописывать и дополнять не требовалось. Вот убирать лишнее — это да, это было необходимо. Убирались личные контакты, нецензурная лексика — так, по мелочи. Проводился косметический ремонт, наводился лоск”.
Тепляков утверждает, что следствие сфабриковало часть документов в деле: ”Были сфальсифицированы материалы по эпизоду с Кисляковым из Сбербанка. Доказательства следствия строились на том, что якобы они на одном из серверов в текстовом файле нашли скопированную переписку, где мне передавались логин и пароль от почтового ящика. На основании этого эпизода меня в декабре 2016 года заключили под стражу, других эпизодов тогда еще не было. На самом деле я в тот период уже не имел отношения к происходящему с ”Шалтаем-Болтаем”, не поддерживал связей с организаторами и участниками группы”, — рассказал Тепляков, объяснив, что его уход был связан с внутренним конфликтом в группе.
Тепляков, как и еще один член группы Александр Филинов, лишь частично признал вину. Обвиняемые обращали внимание суда на фальсификации, однако суд не принял их доводы во внимание, объяснил Тепляков.
Аникеев был задержан в октябре 2016 года и полностью признал вину; в декабре были задержаны Филинов и Тепляков. Аникеев в особом порядке получил два года колонии и освободился в августе прошлого года после вступления в силу закона о перезачете в срок наказания времени, проведенного до приговора под арестом. Филинов и Тепляков были приговорены к трем годам колонии. Оба дела рассматривал Мосгорсуд в закрытом режиме. По делу также проходят несколько человек, скрывшихся за рубежом, в том числе Александр Глазастиков, объявленный в розыск и заочно арестованный только в октябре прошлого года.
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